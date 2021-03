Ende der Huawei-Ära: Honor Band 6 im Kampf um den Fitness-Thron

Mit dem Honor Band 6 zeigt der chinesische Hersteller das letzte Gerät, das in Zusammenarbeit mit dem einstigen Mutterkonzern Huawei ent­standen ist. Der neue Fitness-Tracker mit Smartwatch-Ambitionen er­scheint Ende April zu einem Preis von 49,90 Euro.

14 Tage Akkulaufzeit und klassisches Tracking für Workouts & Co.

Verfügbarkeit und Preise in Deutschland

Honor

Nicht nur Oppo wehrt sich in Deutschland gegen die Wearable-Dominanz von Xiaomi und Apple , auch das mittlerweile von Huawei abgespaltene Technologieunternehmen Honor ver­sucht mit dem neuen Honor Band 6 ein größeres Stück vom Kuchen abzubekommen. Das neue Smartband zeigt sich als eine Art Hybrid aus Fitness-Tracker und Smartwatch , was vor allem durch das vergleichsweise große 1,47-Zoll-Display mit AMOLED-Technik und einer Auflösung von 194 x 368 Pixeln erreicht wird. Honor spricht von einer um 148 Prozent vergrößerten Anzeigefläche im Vergleich zum Vorgänger.Das Honor Band 6 soll bei voller Ladung eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Tage erreichen und "" der Nutzer überwachen. Dabei stehen vor allem die Messungen der Herzfrequenz und des Blutsauerstoffgehalts (SpO2) im Mittelpunkt, die aus ihren Daten unter anderem das Stressniveau der Nutzer ableiten können. Abseits davon ist es möglich, das neue Smartband als Sleep-Tracker einzusetzen und den eigenen Tief­schlaf­rhyth­mus sowie die Schlafqualität zu ermitteln.Weiterhin dient das Honor Band 6 als klas­si­scher Schritt- und Kalorienzähler sowie zur Überwachung von Workouts. Insgesamt stehen Nutzern 10 Trainingsmodi für Sportarten wie das Laufen, Gehen, Radfahren, Schwimmen und Rudern, jeweils in einer Indoor- und Outdoor-Variante, zur Verfügung. Für Letztere bietet der Fitness-Tracker ein bis zu einer Tiefe von 50 Metern wasserdichtes Gehäuse. Diverse Sportarten werden vom Honor Band 6 zudem automatisch erkannt, sodass spontane Trai­nings­ses­sions ohne die manuelle Aktivierung des Trackings aufgezeichnet werden können.Das Honor Band 6 ist ab dem 30. April 2021 zu einer UVP von 49,90 Euro in Deutschland er­hält­lich. Farblich scheinen sich die drei verfügbaren Varianten nur in Hinsicht auf das mit­ge­lie­ferte Armband in Schwarz, Grau und Pink zu unterscheiden. Zur Nutzung des Fitness-Tracker-Smartwatch-Hybriden wird bekanntlich die Honor Health-App benötigt, die sowohl für Google Android , als auch Apple iOS zur Verfügung steht.