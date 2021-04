HDMI-2.1-Receiver-Bug: Lösung nur mit Extra-Box, die gibt es kostenlos

Ein Fehler in der Chip-Produktion hatte dafür gesorgt, dass Receiver von Denon und Marantz HDMI-2.1-Signale nicht vollumfänglich weiterleiten können - das betrifft auch die Xbox Series X . Jetzt hat man eine Lösung parat: einen HDMI-Adapter, den Kunden kostenlos erhalten.

AVR-S960H

AVR-X2700H(DAB)

AVC-X3700H

AVC-X4700H

AVC-X6700H

AVC-A110

NR1711

SR5015(DAB)

SR6015

SR7015

SR8015

AV7706

Ende letzten Jahres hatten wir unter der Überschrift " Fehler in HDMI-2.1-Chips " darüber berichtet, dass dem Chiphersteller Panasonic Solutions (jetzt Nuvoton Technology) bei der Implementierung der Spezifikation des neuen HDMI-2.1-Stan­dards ein grober Fehler unterlaufen war, der nicht per Firmware-Update gelöst werden kann. Betroffen sind davon unter anderem AV-Receiver von Denon und Marantz. Jetzt hat das Mutterunternehmen Sound United laut Audioholics eine Lösung für seine Kunden angekündigt.Die hört auf den Namen SPK618 und kommt in Form einer kleinen schwarzen HDMI-Adapter-Box mit eigenem Stromanschluss. "Wenn der Bildschirm beim Versuch, ein 4K/120Hz bzw. ein 8K-Signal über den 8K-Eingang des AV-Receivers durchzuschleifen, dunkel bleibt und Sie auch keinen Ton erhalten, so schafft dieser Adapter Abhilfe", so Denon und Marantz auf den jeweiligen Support-Seiten.Wie die beiden Hersteller unter anderem in der schon jetzt verfügbaren Anleitung zum HDMI-2.1-Adapter erläutern, wird das Gerät wie zu erwarten war zwischen den beiden Quelle, etwa XBox Series X und AV-Verstärker, dazwischen­geschaltet und kann so die fehlerhaften Signale korrigieren. Sound United will dabei nach eigenen Angaben mit einer Verarbeitungszeit von maximal 80 Mikrosekunden keine hörbare Latenz und Qualitätsabstriche erzeugen.Alle Kunden, die einen fehlerhaften Receiver besitzen, können den SPK618-Adapter dann ab dem 15. Mai bei dem jeweiligen Hersteller kostenlos bestellen, die Auslieferung soll im Juni erfolgen. Im Anschluss findet ihr sowohl die betroffenen Receiver-Modelle wie auch die jeweiligen Links zu den Support-Seiten für das HDMI-Durchleitungs-Problem.Kostenloses HDMI-Adapter-Kit bei Denon bestellen (ab 15. Mai)Kostenloses HDMI-Adapter-Kit bei Marantz bestellen (ab 15. Mai)