HDMI, MagSafe & Kartenleser: Neue Leaks zum MacBook Pro 2021

Nach dem Produkt-Feuerwerk in dieser Woche soll Apple im weiteren Verlauf des Jahres auch seinem MacBook Pro-Portfolio eine Frisch­zel­len­kur spendieren. Nicht nur verbesserte M1-Prozessoren, sondern auch eine Erweiterung der Anschlüsse abseits von USB-C ist im Gespräch.

Comeback von HDMI, SD-Kartenleser und MagSafe-Netzanschluss

Während der US-amerikanische Hersteller das "Spring Loaded"-Event dazu genutzt hat, um seine iMacs und das iPad Pro mit aktuellen Apple M1-Chips auszustatten, wird in der Ge­rüch­te­küche seit geraumer Zeit über ein aufgefrischtes MacBook Pro-Lineup 2021 gesprochen. Wie die Kollegen von 9to5Mac unter Berufung auf Leaks der Hacker-Gruppierung REvil be­rich­ten, scheinen sich die Prognosen von bekannten Analysten wie Ming-Chi Kuo und aus früheren Bloomberg-Berichten zu bestätigen.Schenkt man den neuen Informationen Vertrauen, wird Apple die bisher unbestätigten MacBook Pro-Modelle im 14-Zoll- (J314) und 16-Zoll-Format (J316) in diesem Jahr mit drei USB-C-Anschlüssen samt Thunderbolt-Technologie , HDMI, SD-Kartenleser, Klinkenbuchse und einem neu aufgelegten MagSafe-Stromanschluss ausstatten. Damit würde das Un­ter­neh­men von seiner "USB-C only"-Politik Abstand nehmen, die sich allerdings auch in den kürzlich vorgestellten 24,5-Zoll-iMacs noch immer widerspiegelt.Weiterhin sollen die geleakten Unterlagen belegen, dass sich Apple von der im Jahr 2016 eingeführten Touch Bar verabschieden wird. Die OLED-Leiste hatte in High-End-Modelle der MacBook Pro-Reihe die klassischen Funktionstasten (F1-F12) ersetzt und konnte ihr Vorteile seitdem nicht vollends ausspielen. Während die 13-Zoll-Laptops mit M1-Prozessor im Vorjahr noch mit einer Touch Bar vorgestellt wurden, dürfte die Ära dieser 2021 enden. Der Fin­ger­ab­druck­sen­sor Touch ID soll hingegen erhalten bleiben.Abseits der möglichen Anschlüsse und Touch Bar-Entscheidungen wurde zuletzt im März über die Neuauflage des MacBook Pro gesprochen. Bis dato wird unter anderem von einem Einsatz der modernen Mini-LED-Beleuchtung und einem Design-Facelift ausgegangen. Letzteres soll jedoch nur marginal ausfallen und - so hofft es die Apple-Community - die Bild­schirm­rah­men des kompakteren 13- und bald 14-Zöllers ver­klei­nern. Bis zur offiziellen Vorstellung sollten Gerüchte rund um neue Apple-Produkte jedoch mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden.