Apple TV 4K: Neues Modell mit HDMI 2.1 und 120-Hz-Support in Sicht

Aus dem Code der tvOS 14.5 Beta geht eine 120-Hz-Un­ter­stüt­zung her­vor, die auf ein neues Apple TV 4K-Modell mit HDMI 2.1-Anschluss schlie­ßen lässt. Im Zuge des kommenden Software-Updates könnte Apple seine Set-Top-Box möglicherweise im April 2021 neu auflegen.

Der 120-Hz-Support käme vor allem Apple Arcade zu Gute

Seit mehr als einem Jahr spricht die Gerüchteküche von einer Neuauflage des Apple TV 4K . Bisher gibt es jedoch nur wenige Anzeichen dafür, dass eine zeitnahe Vorstellung des ge­plan­ten 2021er-Modells bevorsteht. Erst in der letzten Woche wurden die Leaks einer ver­meint­lich neuen Fernbedienung entkräftet, bei der es sich um eine bereits verfügbare Siri Remote-Alternative des US-amerikanischen Herstellers Universal Electronics handelte. Jetzt sind die Kollegen von 9to5Mac allerdings auf handfestere Informationen rund um eine neue Set-Top-Box aus Cupertino gestoßen.Im Code des so genannten PineBoard der aktuellen tvOS 14.5 Beta, welches für die Steue­rung des Apple TV-Interface verantwortlich ist, wird die Unterstützung von hohen Bild­wie­der­hol­ra­ten mit bis zu 120 Hz angedeutet. Da die fünfte Generation des Apple TV (4K) lediglich bis zu 60 Hz und einen HDMI 2.0-Anschluss bietet, muss für den 120-Hz-Support ein Hard­ware-Upgrade erfolgen. Das neue Modell wird somit in Verbindung mit einer zeitgemäßen HDMI 2.1-Schnittstelle gebracht. Im gleichen Atemzug könnte Apple den Prozessor der Set-Top-Box aktualisieren.Die hohe Bildwiederholrate und ein möglicher Apple A14X-Chip dürften vorrangig die Schnel­lig­keit des Interface verbessern, sich auf die Darstellung von Filmen und Serien jedoch nur geringfügig auswirken. Jedoch könnte sich das Unternehmen auch im Bereich des Apple TV zukünftig mehr auf den Gaming-Service Apple Arcade konzentrieren, dem eine höhere Leis­tung und der 120-Hz-Betrieb zu Gute kommt. Da das Software-Update auf tvOS 14.5 im April erfolgen soll, wäre auch die Vorstellung eines neuen Apple TV 4K in diesem Monat denkbar. Bestätigt wurden diese Prognosen bisher nicht.