Xbox Series X & PS5: Apple TV-App soll in den Startlöchern stehen

Aktuellen Berichten zufolge soll die Apple TV-App zum Streamen von Fil­men und Serien zeitnah für Microsoft- und Sony-Konsolen zur Verfügung stehen. Man geht davon aus, dass die Integration den Marktstart der Xbox Series X, Series S und PlayStation 5 begleiten könnte.

Neben Apple TV auch HomeKit- und AirPlay 2-Support geplant?

Mitglieder des Xbox Insider-Programm berichten derzeit über die Möglichkeit, an einer ers­ten Testphase der Apple TV-App auf ihren aktuellen Konsolen der Xbox One-Familie teil­neh­men zu können. Auch wenn die Installation und Nutzung der App (noch) nicht möglich ist, dürften sich Nutzer von iPhones, Macs und vor allem Abonnenten von Apple TV+ über die in Aussicht gestellte Integration freuen. Die Kollegen von 9to5Mac wollen zudem in Erfahrung gebracht haben, dass Apple ebenso daran arbeitet, seinen Streaming-Dienst auch für Play­Station-Konsolen anzubieten.Weiterhin spekulieren Experten darüber, dass die beiden Services HomeKit und AirPlay 2 eine Rolle spielen sollen. Somit könnten die Xbox- und PlayStation-Systeme in das Smart-Home-Ökosystem integriert werden und, abseits einer Apple TV Set-Top-Box, die kabellose Über­tra­gung von Bildschirminhalten der Apple-Geräte nutzen. Das US-amerikanische Unternehmen verfolgt weiter das Ziel, seine Apple TV-App auf so viele Endgeräte wie möglich zu bringen. In den letzten Monaten konnten unter anderem namhafte Smart-TV-Hersteller wie Samsung , LG und Sony gewonnen werden, welche die Software via Update auf eine Vielzahl von Fern­se­hern verteilen.Apple, Microsoft und Sony könnten die aktuell hohe Nachfrage der kommenden Next-Gen-Kon­so­len Xbox Series X , Series S und PlayStation 5 (PS5) nutzen, um die Streaming-Mög­lich­kei­ten abseits von Spielen in den Mittelpunkt zu rücken. Die Ironie, dass Apple im Ge­gen­zug Microsofts Cloud-Gaming-Pläne mit diversen App Store-Richtlinien blockiert, heizt die Diskussion in der Community an. Bis dato sieht Microsoft keine Möglichkeit, den eigenen xCloud-Dienst über die Xbox Game Pass-App für iPhones und iPads anzubieten. Vielleicht gehen die Konzerne mit der Apple TV-Integration einen weiteren Schritt aufeinander zu.