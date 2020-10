Xbox One: Microsoft veröffentlicht neues Dashboard-Design für alle

Mit dem Oktober-Update bringt Microsoft eine aufpolierte Be­nut­zer­ober­fläche auf alle Konsolen der Xbox One-Familie. Das verbesserte Interface-Design wurde seit Monaten von Insider getestet, steht jetzt allen Spielern zur Verfügung und wird so auch für die Xbox Series X erscheinen.

Personalisierte Spielerprofile und der Fokus auf Einsteiger

Im Vorfeld des Markstarts der Xbox Series X profitieren jetzt auch Xbox One-Besitzer vom neuen "Look and Feel" der aufgefrischten Benutzeroberfläche. Microsoft verfolgt dabei den Plan, das Design konsistent auf allen Geräten zu vereinheitlichen, angefangen bei den Kon­so­len über mobile Apps bis hin zum Windows 10-PC . Gleichzeitig versuchen die Red­mon­dern den Aufbau des Interface nicht zu stark zu verändern, damit Spieler weiterhin in einer ver­trau­ten Umgebung navigieren können. "Weiterhin liefert das Oktober 2020-Update für die Xbox One, Xbox One S und Xbox One X neue Themes für Spielerprofile. Unter anderem können Konsolen- und PC-Besitzer hier, ne­ben dem klassischen Profilbild, auch den Hintergrund personalisieren. Unter anderem wur­den dafür neue Wallpaper der Next-Gen-Systeme Xbox Series X und Series S der Auswahl hin­zu­ge­fügt. Abseits der Konsole erhalten Spieler auch über die Xbox App oder die Game Bar für Win­dows 10 Zugriff auf die neuen "Profile Themes".Abseits davon versucht Microsoft den Xbox-Einstieg für neue Spieler zu vereinfachen. Eine verbesserte Übersicht zum Einloggen mit ver­schie­de­nen Xbox-Accounts und ein ein­füh­ren­der Home Screen sollen Anfängern beim Erkunden der Konsole unter die Arme greifen. Letzterer bietet zum Start Zugriff auf prominenten sowie oft genutzte Apps, wie den Microsoft Store , Xbox Game Pass und die Einstellungen, ebenso wie nützliche Tipps zur Bedienung. Passend da­zu wurden neue Sprachen hinzugefügt: Un­ga­risch, Griechisch, Slowakisch und Tschechisch.