MeLE: Neuer Stick-PC für HDMI-Port mit mehr CPU-Power & Speicher

Wer ein simples Windows-basiertes System für einfachste Office-Aufgaben oder die Wiedergabe von Web-Inhalten benötigt, kann unter anderem auf Stick-PCs für den HDMI-Port zurückgreifen. MeLE bringt jetzt ein neues Modell auf den Markt, das mehr Leistung bietet.

Wie Kollege Brad Linder von Liliputing bemerkte, hat der Hong Konger Hersteller MeLE vor kurzem mit dem PCG02 GLE eine verbesserte Version seines seit Anfang des Jahres verfügbaren jüngsten HDMI-Stick-PCs eingeführt. Das neue Modell bietet einen schnelleren Prozessor, mehr Arbeitsspeicher und einen größeren internen Speicher.Das neue Modell, welches wie zuvor einfach in den HDMI-Port eines Monitors oder Fernsehers gesteckt werden kann, ist zwar immer noch größer als ein normaler USB-Stick, fällt aber erheblich kompakter aus als selbst die kleinsten "NUC" Mini-PCs, wie man sie sonst für Desktop-Verwendung erwerben kann.Der MeLE PCG02 GLE Stick-PC besitzt jetzt einen Intel Celeron J4125 Quadcore x86-SoC aus der "Gemini Lake"-Familie, der einen Basistakt von 2,0 Gigahertz aufweist. Die CPU kann bei Bedarf auf bis zu 2,7 Gigahertz beschleunigen, um mehr Leistung verfügbar zu machen. Der Chip wird im 14-Nanometer-Maßstab gefertigt und hat eine Verlustleistung von maximal 10 Watt. Er wird hier dennoch passiv gekühlt.Der Arbeitsspeicher des Mini-Rechners von MeLE ist immer acht Gigabyte groß, während der interne Flash-Speicher auf eMMC-Basis immer 128 GB fasst. Beim Vorgängermodell war die Aufstockung des Speichers immer nur eine Option. Das Gerät gibt sein Bild über einen HDMI-2.0-fähigen Port mit maximal 4K-Auflösung bei 60 Hertz aus und verfügt außerdem über ac-WLAN und Bluetooth 4.2.Am Gehäuse des Kleinstrechners befinden sich zudem zwei USB-A-Ports von voller Größe mit Unterstützung für USB 3.0 sowie ein MicroUSB-Port für den Anschluss des Netzteils. Hinzu kommt auch noch ein Gigabit-Ethernet-Anschluss von normaler Größe, um das Gerät in ein Netzwerk einzubinden. Als Betriebssystem wird Windows 10 Professional verwendet.MeLE will den kleinen Stick-PC wohl bald über seinen AliExpress-Store anbieten und dürfte das Gerät früher oder später auch über Amazon verkaufen. In den USA war es kurzzeitig zum Preis von 230 Dollar zu haben. Ob und wann die Verfügbarkeit auch in Deutschland gegeben sein wird, ist derzeit noch unklar.