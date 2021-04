Windows 10 wird im Herbst diverse flüssigere Animationen erhalten

Das aktuelle Betriebssystem von Microsoft wird zwar regelmäßig aktu­a­li­sie­rt, so richtig aufregend sind die Neuerungen aber seit bereits einer Wei­le nicht mehr. Das dürfte sich im Herbst 2021 ändern, denn Windows 10 wird "Sun Valley" bekommen und damit etliche optische Updates.

Weitere Animations-Updates kommen

Sun Valley ist ein Teil des Updates, das derzeit unter dem Codenamen bzw. Kürzel 21H2 entwickelt wird. Und nach gleich mehreren Updates, die praktisch nichts Neues boten oder bieten werden (21H1 ist de facto frei von jeglichen spannenden Neuerungen) wird es im Herbst 2021 wieder etliche neue Features und Verbesserungen geben. Sun Valley ist wohlgemerkt nicht der Codename für das Update insgesamt, sondern nur für das optische Redesign.Sun Valley wird gleich mehrere optische Bestandteile ändern, anpassen bzw. mit Feinschliff versehen. Diese Änderungen kann man bereits in Preview-Builds zu Version 21H2 sehen, so wurden bereits vor einigen Wochen auch neue Animationen bestätigt. Eine davon wurde im Build mit der Nummer 21313 erstmals gezeigt, hier erhalten Nutzer eine neue und "flüs­si­ge­re" Animation beim Öffnen und Schließen von bestimmten App-Fenstern (Ausführen, Kom­man­do­zei­le, Explorer etc.).Wie Windows Latest berichtet, hat Microsoft in einem Beitrag im Feedback Hub bestätigt, dass mit Windows 10 21H2 weitere Ani­ma­ti­o­nen kommen werden, und zwar sys­tem­weit: "Das Feedback zu flüssigeren Ani­ma­ti­o­nen wur­de an das Team weitergeleitet. Für den An­fang haben wir in unseren Dev-Channel-Builds die Animation beim Starten einer An­wen­dung aktualisiert."Weitere Animationen dürften auch in den nächsten Wochen und Monaten folgen. Denn Microsoft hat Nutzer auch dazu aufgerufen, konkrete Wünsche zu deponieren: "Bitte lasst uns wissen, ob es bestimmte Bereiche gibt, in denen ihr gerne mehr Ani­ma­tio­nen sehen würdet." Es ist schon eine ganze Weile her, dass Microsoft die Windows-Animationen aktualisiert hat, nämlich 2015, also zum Launch des Betriebssystems.