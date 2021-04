Intel startet Grafik-Treiber-Update für alle Windows 10-Versionen

Intel hat jetzt eine neue Version seines Grafiktreibers für Windows 10 veröffentlicht. Die neue Versionsnummer lautet 27.20.100.9466, das Update bringt eine Reihe an Ver­bes­se­run­gen, enthält aber auch noch bekannte Probleme.

Der Treiber erhält einige wichtige Fehlerbehebungen, speziell für Spiele: Zeitweiliger Absturz oder Hänger in Cyberpunk 2077 (DX12), Ridge Racer Unbounded, StarCraft 2, Horizon Zero Dawn (DX12)

Geringfügige grafische Anomalien auf dem Hauptcharakter während der Charaktererstellung in Cyberpunk 2077 (DX12)

Geringfügige grafische Anomalien auf dem Boden, wenn die Grafikqualität in Valorant auf Hoch eingestellt ist

Schwarze Quadrate nach Zwischensequenzen, wenn das Videoqualitätsprofil in Wolfenstein: Youngblood (Vulkan) auf Hoch eingestellt ist

Kleinere Grafikanomalien in Battlefield I (DX11) und Valheim (Vulkan) (Ladebildschirm)

Lag beobachtet beim Abspielen eines 4K/2K/Full HD-Videos im 8K60 Tiled-Modus mit maximiertem Anwendungsfenster

Monitore auf der MST-Seite werden nicht angezeigt, nachdem der Monitor auf der DP-Switch-Seite abgezogen und auf der MST-Seite angeschlossen wurde

Viertes Display kann im Modus "Nur zweiter Bildschirm" nicht aufleuchten, wenn vier Displays über DP in Daisy-Chain angeschlossen sind

Das Video friert ein und verzögert sich beim Abspielen von Filmen in der Anwendung "Filme und TV" und beim Vergrößern/Verkleinern durch Doppelklicken

Das Video friert ein, wenn während der Videowiedergabe vom Vollbild in ein kleines Fenster gewechselt wird

8K-Monitor blinkt ständig im Erweiterungsmodus

Im Vollbildmodus mit angeschlossenem 8K-Monitor wird das Video verzögert oder gar nicht angezeigt

8K-Monitor ist nach dem Upgrade auf den neuesten Grafiktreiber inaktiv

Halbe Anzeige kann beim Neustart mit einem über Display Port angeschlossenen 4K-Einzelkacheldisplay ausfallen

Grüne Farbverfälschung bei rotierender Medienwiedergabe

Bekannte Probleme

Intel Grafik-Treiber-Update 27.20.100.9466

Intel Treiberaktualisierungs-Software

Intel hat ein weiteres umfangreiches Update des Grafiktreibers für alle derzeit noch unterstützten Windows 10-Versionen herausgegeben. Das Update steht für alle Windows 10-Versionen ab 1709 und neuer zur Verfügung und kann ab sofort bezogen werden. Die neuen Windows 10 DCH-Treiber tragen die Versionsnummer 27.20.100.9466 . Unterstützt werden Intel Core Prozessoren von der elften bis zur sechsten Generation. Den neuen Treiber könnt ihr ab sofort bei uns im Downloadbereich beziehen . Auch die Intel Treiberaktualisierungs-Software bieten wir zum Download an (mehr dazu am Ende des Beitrags).Es gibt aber auch noch einige bekannte Probleme, wie intermittierende Abstürze oder Hänger, die in Verbindung unter anderem mit Dort 5, Shadowman Remastered (Vulkan) und Shadow of the Tomb Raider beobachtet wurden. Diese Probleme bestehen auch bei Call of Duty: Black Ops Cold War, Need for Speed: Payback und Doom Eternal. Zudem gibt es diverse Grafikanomalien in einer langen Liste von Spielen - mehr dato findet man bei den Hinweisen von Intel Der Treiber setzt mindestens Windows 10 Version 1709 aka Fall Creators Update voraus, sowie Intel Core Prozessoren der sechsten Generation oder neuer. Die Liste aller unterstützten CPUs findet man in den Release-Notes und Beschreibungen zum Update. Microsoft liefert die Updates wie immer über die Windows-Update-Funktion mit aus. Falls ihr nicht warten wollt, könnt ihr manuell installieren. Intel bietet die Treiber über die im Windows Store erhältliche App " Intel Grafik-Kontrollraum " und auf der Intel-Webseite zum Download an . Ihr bekommt sowohl den Treiber als auch den Intel Treiber- und Support-Assistenten bei uns im Downloadbereich: