Windows 10 Version 21H1: Microsoft überarbeitet ISO zum Testen

Microsoft hat das erst kürzlich veröffentlichte ISO-Paket für das kom­men­de Windows 10 Feature-Update überarbeitet. Die neue Version steht ab sofort für angemeldete Insider zum Ausprobieren bereit und er­mög­li­chen einen Clean Install von Windows 10 21H1.

Derzeit überschlagen sich die "letzten wichtigen Schritte" in der Entwicklung der kommenden Windows 10 Version. In der zurückliegenden Woche startete der Testlauf nun auch für Unternehmen , zudem optimiert das Windows-Team mit weiteren Tests das Update-Prozedere. Nun gibt es noch das überarbeitete ISO-Paket, mit dem man das nächste Feature-Update als saubere Neuinstallation nutzen kann.Wer sich als registrierter Windows Insider nun auf der Microsoft-Homepage anmeldet, bekommt die neue 21H1-ISO mit der Buildnummer 19043.867. Für die freiwilligen Tester im Insider Programm steht damit jetzt die Möglichkeit offen, die neue Version einmal frisch neu aufzusetzen, wobei die jüngsten Fehlerbehebungen und Optimierungen schon mit dabei sind. Das reguläre ISO-Paket basiert auf dem Update, das in der zweiten März-Woche freigegeben wurde.Man kann die neuen ISOs auf einer speziellen Downloadseite beziehen , muss dafür aber im Windows Insider-Programm registriert und mit seinem Account angemeldet sein. Es stehen jetzt die regulären Home-Previews, sowie die Windows 10 Business-Version und die Windows 10 Home China-Edition zur Verfügung. Die ISOs stehen in verschiedenen Sprach­pa­ke­ten bereit, Deutsch ist ebenfalls bereits mit dabei.Die ISOs werden als personalisierte Down­load­links für angemeldete Windows Insider an­ge­bo­ten. Diese Webseite für die Downloads kann man nur als registrierter Windows In­si­der nut­zen, die generierten Links sind für 24 Stun­den gül­tig. Die Registrierung zum Windows Insider-Programm kann jederzeit mit einem Microsoft-Account und einem unterstützten Endgerät vorgenommen werden. Das nächste Windows 10 Funktions-Update wird schon für den kommenden Monat erwartet. Dann dürfte Microsoft soweit sein, die Version 21H1 als Enablement Package freizugeben.