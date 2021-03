Phil Spencer zeigt xCloud-Gaming für Windows 10 auf dem Surface

Microsoft soll noch in diesem Monat einen Xbox-Event planen, der den Fokus nicht auf Spiele legt. Jetzt heizt Xbox-Chef Phil Spencer mit einem Bild die Diskussion um mögliche Ankündigungen an. Darauf wohl zu sehen: Xbox Cloud Gaming für Windows 10 auf dem Surface.

Phil Spencer gibt wohl kleinen Ausblick auf xCloud via Web

xCloud für Windows

Der bekannte Microsoft-Reporter Paul Thurrott hatte schon im Februar vermeldet, dass Microsoft für Ende März einen Xbox-Event plant. Windows Central hatte hier jüngst weitere Details geliefert. Demnach plant Microsoft die Veranstaltung am 26. März. "Es könnte ein technik- und plattformorientiertes Event mit einigen kleineren Spieleankündigungen sein", so die bisherige Vermutung. Jetzt liefert der Xbox-Chef persönlich neues Futter für die Gerüchteküche.In einem Twitter-Thread des Xbox Marketing-Manager Aaron Greenberg ist in einem Bild auch Phil Spencer zusehen. Die Überschrift: "Er streamt seine Xbox-Spiele immer auf das Gerät, das er unterwegs dabei hat". Schaut man sich die Szene etwas genauer an, ist klar zu erkennen, dass Spencer hier den Titel Destiny 2 auf einem Surface mit dem Xbox Elite Controller Series 2 spielt. Eine sehr nahe­liegende Schlussfolgerung, da hier keine Konsole im Bild zu sehen ist: Der Xbox-Chef zeigt hier xCloud via Web in Aktion.Natürlich weiß Spencer sehr genau um die Wirkung solcher Bilder, dass Windows-Nutzer bald Neuigkeiten zu xCloud unter Windows 10 erwarten können, hatte Microsoft aber schon Ende letzten Jahres bestätigt . Dabei wird erwartet, dass das Unternehmen den Zugang vorerst über die Chromium-basierten Browser Google Chrome und Edge möglich macht. So kann man die Ausweitung des Dienstes neben Windows auch auf Mac-, iOS- und iPadOS-Geräte vollziehen - und den Ärger mit Apple um restriktive Regelungen bei Game-Streaming-Angebote umgehen. Für das eigene Betriebssystem soll Microsoft dann noch die Integration in die Xbox-App vorsehen.