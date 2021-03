Avatar überholt wieder Avengers: Endgame als erfolgreichster Kinofilm

Avatar ist bereits 2009 erschienen und begeisterte damals mit einer bis­her nicht dagewesenen (und bis heute unerreichten) 3D-Technik. Der Film hat 2019 die Krone als erfolgreichster Film aller Zeiten an Avengers: Endgame verloren - hat sie sich aber nun wieder zurückgeholt.

Disney gratuliert Disney

Disney

Der Abschluss der Avengers-Filme ist im April 2019 in die Kinos gekommen und der Streifen aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) konnte sich bereits wenige Monate (es waren genau 87 Tage) danach den Titel als weltweit erfolgreichster Kinofilm aller Zeiten sichern. Endgame kam unter dem Strich auf ein Einspielergebnis von 2,797 Milliarden Dollar, damals bilanzierte Avatar - Aufbruch nach Pandora bei 2,789 Milliarden Dollar.Es war also eine recht knappe Angelegenheit, schien aber bei einem zwölf Jahre alten Film das letzte Wort zu sein. Das war aber nicht der Fall: Denn seit kurzem ist Avatar wieder der erfolgreichste Film aller Zeiten, da James Camerons Science-Fiction-Abenteuer aktuell bei weltweiten 2,810 Milliarden Dollar steht. Grund dafür ist eine Kino-Wiederveröffentlichung von Avatar in China, diese konnte zusätzliche gut zwölf Millionen Dollar auf das Avatar-Konto spülen.Disney hat die Zahlen mittlerweile bestätigt und wie Deadline berichtet, sagte Avatar-Produzent Jon Landau dazu: "Wir sind stolz, diesen großen Meilenstein zu erreichen, aber Jim und ich sind am meisten begeistert, dass der Film in diesen beispiellosen Zeiten wieder in die Kinos kommt, und wir möchten unseren chinesischen Fans für ihre Unterstützung danken. Wir arbeiten hart an den nächsten Avatar-Filmen und freuen uns darauf, die Fortsetzung dieser epischen Geschichte für die nächsten Jahre zu teilen."Die Macher von Avengers: Endgame gratulierten den Kollegen und ließen über das Twitter-Konto der Marvel Studios in Anspielung auf ein Zitat des MCU-Filmes ausrichten: "We love you 3000." Das Gratulieren fällt Disney sicherlich auch nicht schwer, denn dem Mediengiganten gehören seit der Fox-Übernahme beide Reihen.