Netflix, Disney+ & Prime Video: Alle Highlights der neuen Woche

In dieser Woche starten mehr als 35 Filme und Serien auf den drei Video-Streaming-Plattformen Netflix, Amazon Prime Video und Disney+. Zu den Highlights gehören unter anderem Das Hausboot, Yes Day, Fifty Shades of Grey und Quantico. Alle Termine findet ihr in unserem Überblick.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 10)

Bombay Begums: Staffel 1 ab 8. März

Bombay Rose ab 8. März

Das Hausboot: Staffel 1 ab 9. März

Sternenstreif: Staffel 3 ab 9. März

Hochzeit oder Haus: Staffel 1 ab 10. März

Caïd: Staffel 1 ab 10. März

Last Chance U: Basketball ab 10. März

Tanz der Unschuldigen ab 11. März

Paradise PD: Teil 3 ab 12. März

Love Alarm: Staffel 2 ab 12. März

The One - Finde dein perfektes Match: Staffel 1 ab 12. März

Das Leben ist wie ein Stück Papier ab 12. März

YES DAY ab 12. März

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 10)

Making Their Mark - Staffel 1 ab 12. März

Yesterday ab 08. März

Fifty Shades of Grey ab 09. März

Filles Du Soleil, Les ab 10. März

Hugo ab 11. März

Cold Feet ab 12. März

Ghosts of War ab 12. März

Pain & Gain ab 12. März

Jugend Ohne Gott ab 14. März

Resident Evil: Vendetta ab 14. März

Sicario ab 15. März

Neue Filme und Serien bei Disney+ & Star (KW 10)

Raum für Ideen ab 12. März

Dr. Ks tierische Notaufnahme - Staffel 1-5 ab 12. März

Rodgers & Hammerstein's Cinderella ab 12. März

Love in the Time of Corona - Staffel 1 ab 12. März

Anatomie einer Entführung ab 12. März

Die Hand an der Wiege ab 12. März

I hate Christian Laettner (ESPN) ab 12. März

In America ab 12. März

Nur noch 60 Sekunden ab 12. März

Quantico - Staffel 1-3 ab 12. März

Quills - Macht der Besessenheit ab 12. März

Neue Serien und Filme im Überblick

Zwischen dem 8. und 14. März sind es nur wenige Originals, dafür viele Lizenztitel, mit denen die drei großen Streaming-Plattformen ihre Abonnenten vor die Mattscheibe locken wollen. Bei Netflix startet unter anderem die Unscripted-Serie Das Hausboot mit Olli Schulz und Fynn Kliemann. Sportfans kommen zudem mit einer Basketball-Ausgabe von Last Chance U auf ihre Kosten und als Familienfilm wird zum Ende der Woche Yes Day mit Jennifer Garner (Alias, Dallas Buyers Club) und Jenna Ortega (u.a. You) angeboten.Amazon Prime Video fährt hingegen mit Fifty Shades of Grey auf. Der Kinohit mit Dakota Johnson und Jamie Dornan kann ab sofort gestreamt werden. Hinzu kommen in den nächs­ten Tagen Filme wie Pain & Gain mit Dwayne "The Rock" Johnson und Mark Wahlberg sowie Resident Evil: Vendetta und Sicario. Mitglieder von Disney+, die seit einigen Wochen mit dem Star-Channel eine größere Film- und Serienauswahl erhalten, dürften sich vor allem über die ersten drei Staffeln der Crime-Serie Quantico freuen.