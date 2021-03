Netflix, Prime Video & Disney+: Neustarts der Woche im Überblick

Film- und Serien-Fans können sich in dieser Woche über mehr als 35 Neustarts freuen, die in den nächsten Tagen auf Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ zu finden sind. Zu den Highlights zählen The Falcon and the Winter Soldier, Fantastic Four, Sky Rojo und Jumanji.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 11)

Zero Chill ab 15. März

Das verlorene Piratenreich: Staffel 1 ab 15. März

RebellComedy: Raus aus'm Zoo ab 16. März

Waffel und Mochi ab 16. März

Unter Verdacht: Der Fall Wesphael - Staffel 1 ab 17. März

Einfach Schwarz ab 17. März

Operation Varsity Blues: Der College-Bestechungsskandal ab 17. März

Cabras da Peste ab 18. März

Nate Bargatze: The Greatest Average American ab 18. März

B: The Beginning: Staffel 2: Die Nachfolge ab 18. März

Sky Rojo: Staffel 1 ab 19. März

Formula 1: Drive to Survive: Staffel 3 ab 19. März

Sin hijos ab 19. März

Alien TV: Staffel 2 ab 19. März

Country Comfort ab 19. März

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 11)

Sicario ab 15. März

Fantastic Four (2005) ab 17. März

Fantastic Four Rise of The Silver Surfer ab 17. März

Whiskey Tango Foxtrot ab 17. März

Archive ab 18. März

Endless Love ab 18. März

Jumanji: Welcome To The Jungle ab 19. März

Alexander ab 20. März

Freelancers ab 20. März

Prisoners ab 20. März

Fantastic Four (2015) ab 21. März

Rampage: President Down ab 21. März

Harold & Kumar ab 21. März

Neue Filme und Serien bei Disney+ & Star (KW 11)

Falcon and the Winter Soldier ab 19. März

Bluey - Staffel 1 ab 19. März

Die Wilden Kerle - Teil 6 ab 19. März

Atlanta Medical - Staffeln 1-3 ab 19. März

Die Geschwister Savage ab 19. März

Ich glaube, ich liebe meine Frau ab 19. März

Of Miracles and Men (ESPN) ab 19. März

One Hour Photo ab 19. März

(Traum)Job gesucht ab 19. März

Wächter des Tages - Dnevnoi Dozor ab 19. März

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

In der Woche vom 15. bis 21. März dürften die Blicke vor allem auf Disney+ gerichtet sein, da der Video-Streaming-Dienst des Micky-Maus-Konzerns mit einem weiteren Marvel-High­light durchstartet. Nach dem Staffelfinale von WandaVision geht am 19. März The Falcon and the Winter Soldier in die erste Season, die mit den Kino-Darstellern Anthony Mackie (Falcon), Sebastian Stan (Winter Soldier), Daniel Brühl (Helmut Zemo) und Don Cheadle (Rhodey / War Machine) besetzt ist. Zudem sind drei Staffeln von Atlanta Medical im Star-Channel von Disney+ zu sehen.Mit dem Fantastic Four-Franchise springt auch Amazon Prime Video auf den Marvel-Zug auf und startet in den nächsten Tagen unter anderem mit dem Kinofilm aus dem Jahr 2005, der Fortsetzung Rise of the Silver Surfer und der 2015er-Neuverfilmung mit Kate Mara, Miles Teller, Michael B. Jordan und Jamie Bell. Außerdem können Prime-Mitglieder einstige Block­bus­ter wie Sicario, Whiskey Tango Foxtrot und Jumanji: Welcome to the Jungle streamen. Für ein paar Lacher sollten hingegen Harold & Kumar sorgen können.Abschließend liefert auch Netflix in dieser Woche eine große Auswahl an neuen Serien und Filmen. Dabei stehen unter anderem die dritte Staffel von Formula 1: Drive to Survive und die auf Kinder ausgerichtete Kochserie Waffel und Mochi mit Michelle Obama im Mittelpunkt. Zudem startet mit Sky Rojo am 19. März eine neuen Drama-Serie der Haus des Geldes-Macher, in der die Flucht von drei spanischen Sexarbeiterinnen thematisiert wird.