Disney+ knackt Marke von 100 Millionen Abos, verspricht neue Inhalte

Der Streaming-Dienst von Disney ist derzeit die klare Nummer 2 im Ge­schäft, Netflix bleibt wohl auch auf längere Sicht außer Reichweite. Der Aufstieg von Disney+ ist aber dennoch beeindruckend, denn man hat die Marke von 100 Millionen Bezahlabos in besonders kurzer Zeit erreicht.

Disney verspricht mehr Inhalte

Viele neue Filme und Serien dank Star!

Disney+ ist im November 2019 in Nordamerika gestartet, vor rund einem Jahr ging es dann in Europa los. Das bedeutet, dass der Streaming-Dienst des Walt Disney-Konzerns verhält­nis­mäßig (sehr) kurz auf dem Markt verfügbar ist. Es ist entsprechend bemerkenswert, dass das Unternehmen bei seinem alljährlichen Anlegertreffen das Erreichen der 100-Millionen-Abonnenten-Marke bekannt gegeben hat.Zuletzt hat Disney im Februar Zahlen zu seinem Streaming-Dienst verraten, damals meinte man, dass es mit Anfang 2021 94 Millionen Abonnenten gewesen seien. Die Manager des Konzerns führten nicht detailliert aus, was für den "Endspurt" zu Marke von 100 Millionen verantwortlich war, WandaVision und Raya und der letzte Drache gelten aber aktuell als große Hits. Und der nächste wahrscheinliche Hit steht schon in den Startlöchern, denn Ende nächster Woche geht es bei der zweiten Marvel-Serie The Falcon and the Winter Soldier los.Die Führung des Medienriesen versprach, dass man hinsichtlich seiner Aktivitäten einen Gang hochschalten wird: "Der enorme Erfolg von Disney+ hat uns dazu inspiriert, noch ehrgeiziger zu sein und unsere Investitionen in die Entwicklung von hochwertigen Inhalten deutlich zu erhöhen", sagte CEO Bob Chapek.Der Konzernchef meinte, dass man demnächst in den Sparten Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars und National Geographic mehr als 100 neue Titel pro Jahr liefern werde. Mit der Zahl von 100 Millionen hat Disney übrigens seine eigenen Erwartungen klar übertroffen: Denn ursprünglich wollte man zwischen 60 und 90 Millionen regelmäßig zahlende Kunden erreichen - bis 2024 wohlgemerkt.