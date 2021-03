Ultimate Buyout: Epic Games kauft Fall Guys-Entwickler Mediatonic

Epic Games bestätigt die Übernahme der Tonic Games Group. Somit wan­dert auch das erfolgreiche Battle-Royale-Spiel Fall Guys in das Portfolio der Fortnite-Macher. Welchen Betrag Epic-Chef Tim Sweeney für das bri­tische Entwicklerstudio auf den Tisch legen musste, ist nicht bekannt.

Niemand hat die Absicht, einen Epic-Zwang aufzuerlegen… noch nicht

Tonic Games Group

Gelang Epic Games in den letzten Monaten der Sprung in die Schlagzeilen eher mit Gratis-Spielen im eigenen Launcher und Streitigkeiten mit Apple , flacht der jahrelange Hype um den Battle-Royale-Hit Fortnite langsam ab. Durch den Kauf der Tonic Games Group, zu der auch die Fall Guys-Entwickler von Mediatonic gehören, setzt die US-amerikanische Spie­le­schmie­de in Zukunft auf ein weiteres Zugpferd im gleichen Genre. Die Übernahme soll Spie­ler des bunten "Ultimate Knockout" im Stile von Takeshi's Castle jedoch nicht beeinflussen.In einer Übersicht oft gestellter Fragen ( FAQ ) bestätigt Mediatonic, dass Fall Guys wei­ter­hin im Steam- und PlayStation-Store angeboten wird. Ein exklusiver Wechsel hin zum Epic Games Launch scheint bisher nicht geplant zu sein. Ebenso sollen die Entwickler weiterhin an den Plänen festhalten, Fall Guys zeitnah für die Nintendo Switch und Xbox One / Xbox Series X anzubieten. Zudem soll es nicht geplant sein, das im Vorjahr stark gehypte Battle-Royale-Rennen als Free-To-Play-Version anzubieten. Negativ wird in diesem Zusammenhang die Übernahme von Psyonix im Jahr 2019 erwähnt, die neuen Rocket League-Spielern den Epic Launcher und Steam-Nutzern ein Epic-Konto aufzwang Es bleibt abzuwarten, wie sich Fall Guys unter dem Einfluss von Epic Games entwickelt. Im Gegensatz zu Fortnite scheint Mediatonics Titel in diesem Jahr einen Dämpfer zu verspüren. Nur noch selten rangiert das Spiel in den Top 20 der Twitch-Charts oder den weltweiten Topsellern bei Steam . Hier dominieren neben Fortnite aktuell Battle-Royale-Spiele wie Call of Duty: Warzone, Apex Legends und Playerunkown's Battlegrounds (PUBG). Für Aufwind wird jedoch gesorgt: Mit der Portierung auf die Nintendo Switch dürfte man eine weitere, pas­sen­de Zielgruppe und auf der Xbox eine große Multiplayer-Community ansprechen.