Fall Guys: Entwickler leaken versehentlich den Quellcode des Spiels

Ein Mitarbeiter des Fall Guys-Entwicklerstudios Mediatonic scheint einen schlechten Tag gehabt zu haben. In einem nicht geplanten Steam-Update wurde der gesamte Quellcode des Multiplayer-Spiels mitgeliefert. Damit dürften Cheater noch stärker die Oberhand über das Game gewinnen.

Quellcode öffnet Cheatern sämtliche Türen

Obwohl der Fehler den Entwicklern natürlich schnell aufgefallen ist, haben es einige Nutzer geschafft, das Update vor der Löschung herunterzuladen und den Fauxpas von Mediatonic zu erkennen. In einem SteamDB-Eintrag wird aufgeführt, welche Änderungen die Ak­tua­li­sie­rung mit sich gebracht hat. Das unbeabsichtigte Update enthielt demnach ein Verzeichnis "BackUpThisFolder_ButDontShipItWithYourGame". Bei dem Namen handelt es sich um eine klare Anweisung für die Entwickler, den Ordner nicht zusammen mit dem Spiel auszuliefern.Das Verzeichnis wird automatisch von der Entwicklungs-Umgebung Unity generiert und ist mit Debug-Informationen und Quelldateien ausgestattet. Obwohl der Ordner für jeden ausgelieferten Software-Build archiviert werden sollte, dürfen die enthaltenen Dateien nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der Source Code des Pro­gramms unkontrolliert weiterverbreitet wird. Damit kann jeder Entwickler einen Einblick in die Funktionsweise des Spiels erlangen und Mo­di­fi­ka­tio­nen an der Anwendung vornehmen.Der Leak des Quellcodes stellt vor allem für ein Online-Multiplayer-Game den Super-GAU dar. Hacker haben die Möglichkeit, das Spiel auszutricksen und effizientere Cheat-Clients für Fall Guys zu schreiben. Schon in der Vergangenheit hatte das Spiel mit Cheatern zu kämpfen. Es ist also davon auszugehen, dass sich die Probleme in Zukunft noch weiter verstärken.