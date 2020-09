Rocket League: Steam-Spieler wütend über Zwang zum Epic-Konto

Das beliebte "Auto-Fußball"-Spiel Rocket League stellt das Geschäfts­mo­dell auf "Free 2 Play" um und Entwickler Psyonix hat im Zuge dieser Änderung auch noch eine andere Maßnahme durchgeführt, nämlich die Einführung des Epic-Account-Zwangs - auch für Steam-Spieler

Bedingungen nicht einsehbar

Psyonix

Rocket League ist vor mittlerweile fünf Jahren gestartet und hat auch eine treue Fangemeinde. Die Spielerzahlen der Anfangstage kann man aber natürlich nicht bieten, und stellt deshalb das Finanzierungsmodell um. Allerdings wurde Psyonix im Mai des Vorjahres von Epic Games gekauft und das hat nun die konkrete Folge, dass Epic die Spieler enger an sich binden will.Konkret bedeutet das eine neue Pflicht zu einem Epic Konto. Das hat bei langjährigen Spielern auch für einige Verwunderung und Ärger ausgelöst: Denn wie ein Redditor namens GameStunts schreibt, musste er auf Steam gerade ein 2,5 Gigabyte großes Update herunterladen und wurde danach von einem Tutorial für Spieler begrüßt, die völlig neu sind. Das hat ihn erstaunt, schließlich habe er 1550 Spielstunden am Konto: "Ich dachte, dass das etwas merkwürdig ist, aber habe es trotzdem gemacht" schreibt GameStunts.Daraufhin wurde er aufgefordert, sich für ein Epic-Konto anzumelden. Das erfordert das Akzeptieren der Nutzungs und Privatsphäre-Bedingungen von Epic, beides kann man aber auf der dazugehörigen Anzeige nicht lesen, weil die Links nicht anklickbar sind.In weiterer Folge bekommt man auch eine Aufforderung, seine Freunde von Steam in Richtung Epic hinzuzufügen. Da man aber die Bedingungen nicht einsehen kann, lässt sich nicht nachlesen, was man damit eigentlich anrichtet. Viele schreiben zwar, dass das alles durch die Epic-Übernahme zu erwarten war, die meisten Steam-Nutzer bzw. Rocket League-Spieler sind deswegen ziemlich sauer. Schnell wurden auch Forderungen nach Rückerstattung des laut, doch das kann man sicherlich vergessen.