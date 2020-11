Fall Guys - Update 2.5 bringt neue kostenlose Inhalte für die 2. Staffel

Das kunterbunte Multiplayer-Spiel Fall Guys: Ultimate Knockout befindet sich derzeit in der zweiten Staffel. Zusätzliche Inhalte wie weitere Rundenvariationen sollen nun für weitere Abwechslung sorgen. Was das Season 2.5-Update sonst noch mit sich bringt, zeigt Devolver Digital in einem Trailer.Season 2 von Fall Guys war bereits vor ein paar Wochen gestartet und brachte neue In­hal­te, die einer Mittelalter-Thematik folgten. Mit dem kostenlosen Update 2.5 gibt es nun eine brandneue Herausforderung für die bunten Bohnen zu meistern. "Big Fans" wurde dabei von "See-Saw" inspiriert und konfrontiert Spieler auf dem Weg zum Ziel mit rotierenden Plattformen.Ebenfalls neu im Update sind Remixes bekannter Levels, die nun mit neuen Hindernissen für weitere Abwechslung sorgen. Wer seine Lieblingslevels bereits im Schlaf beherrscht, darf sich also auf neue Herausforderungen freuen. Weitere Details fassen die Entwickler in ihrem Blog zusammen. Fall Guys ist für den PC und die PlayStation 4 erhältlich.