Epic Games übernimmt Spielentwicklungs-Veteran Rad Game Tools

Aus Zusammenarbeit wird Zusammenschluss

Rad Game Tools ist ein alteingesessenes Unternehmen und hat schon seit Jahren mit Epic Games zusammen gearbeitet. Nun folgt der Aufkauf. Epic übernimmt das Unternehmen mit allen Mitarbeitern und setzt deren Arbeit wie bislang fort. Das haben beide Firmen jetzt bestätigt. Wie das Online-Magazin Techcrunch berichtet , will Epic den Zukauf nutzen, um eine noch engere Integration mit Engines und Plattformen zu schaffen, um noch bessere Standards zu entwicklen."Unsere Zusammenarbeit mit Epic reicht Jahrzehnte zurück, und der Zusammenschluss ist ein natürlicher nächster Schritt angesichts unserer Übereinstimmung bei Produkten, Mission und Kultur", erläuterte Jeff Roberts, Gründer und CEO von Rad Game Tools, in der Ankündigung zur Übernahm e.Rad Games Tools haben unter anderem Videoformate speziell für den Gamingbereich wie Bink Video etabliert. Zudem stammen Tools wie Telemetry und Oodle aus dem Unternehmen. Ein Großteil davon sind Entwicklungswerkzeuge, die der Laie wohl kaum direkt zu Sehen bekommt oder damit je wissentlich in Kontakt kommt. Rad Games Tools sollen als eigenständiger Firmenzweig weitergeführt werden. Das ist Teil des Übernahme-Abkommens, denn Rad will weiterhin seine Partner aus der Spieleindustrie und von Film und Fernsehen mit ihren Tools unterstützen.Weitere Details zu dem Deal - und auch zum Übernahmepreis - sind derzeit noch unbekannt. Epic hat auf eine Anfrage von Techcrunch diesbezüglich nicht reagiert.