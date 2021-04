Für "Metaverse": Epic erhält 1 Mrd. Dollar Kapital, 200 Mio. $ von Sony

Epic schreibt derzeit vor allem durch den Streit mit Apple Schlag­zeilen, doch der Spiele- und Engine-Entwickler will auch wieder mit seinen Kern­kompetenzen auffallen: Technik und Innovation. Und für sein "Metaverse" hat man nun eine Milliarde Dollar Kapital bekommen.

Sony investiert (noch mehr)

Epic Games

Auf den ersten Blick klingt die Bekanntgabe von Epic nicht gerade aufregend bzw. wäre sie eher etwas für die Wirtschaftsteile von Medien. Denn Epic Games hat per Blogbeitrag den Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von einer Milliarde Dollar bekannt gegeben, die es dem Unternehmen ermöglichen soll, "zukünftige Wachstumsmöglichkeiten zu unterstützen". Das klingt trocken, ist aber aus gleich mehreren Gründen hochinteressant.Das liegt einerseits daran, dass Sony mit 200 Millionen Dollar an dieser Finanzierung beteiligt ist. Bereits Mitte 2020 haben die Japaner 250 Millionen Dollar an das Unternehmen von Tim Sweeney überwiesen, Sony kauft sich also immer weiter ein. Ob und welche Folgen das für die gesamte Gaming-Branche hat, wird sich erst zeigen müssen.Andererseits ist die aktuelle Finanzierung deshalb von Interesse, weil sie einem speziellen Projekt gewidmet ist: dem so genannten Metaverse. Das ist ein Science-Fiction-artiges Universum virtueller Welten, die alle miteinander verbunden sein sollen. Kenner von Cyberpunk-Literatur wird das sicherlich an Romane wie Snow Crash und Ready Player One erinnern.Wie dieses Metaverse konkret aussehen wird, ist bisher allerdings nicht genau bekannt. Man kann sich das Ganze aber wohl als das, was Fortnite mit seinem sozialen "Drumherum" wie Filmvorführungen und Konzerten bereits macht, auf Steroiden vorstellen. Epic will hier aber auch Grenzen einzelner Titel und auch von Genres sprengen und auch alle nur denkbaren Nicht-Spiele-Marken involvieren.Gegenüber VentureBeat erläuterte Sweeney das Involvieren von Firmen Anfang des Jahres: "Jedes Unternehmen wird irgendwann dort präsent sein. Wenn man ein Autohersteller ist, wird die Markenpräsenz im Metaverse nicht ein Haufen Werbung für die Autos sein. Es wird ein Ort sein, an dem man tatsächlich mit den Autos herumfahren und die Erfahrung damit machen kann."Die aktuelle Finanzierungsrunde kommentierte Epic-Chef folgendermaßen: "Wir sind unseren neuen und bestehenden Investoren dankbar, die unsere Vision für Epic und das Metaverse unterstützen. Ihre Investition wird uns dabei helfen, unsere Arbeit am Aufbau von vernetzten sozialen Erlebnissen in Fortnite, Rocket League und Fall Guys zu beschleunigen und gleichzeitig Spieleentwickler und -schöpfer mit der Unreal Engine, Epic Online Services und dem Epic Games Store zu unterstützen."