Epic Games: Nutzer haben Rekordzahl an kostenlosen Spielen bezogen

Der Epic Games Store ist vor zwei Jahren und wurde anfangs teilweise heftig kritisiert. Davon ist heute nicht mehr viel zu spüren, denn mittler­weile hat der Spiele-Shop von Epic zahlreiche Kunden, wie man nun be­kannt gab - und es gab auch noch viele weitere interessante Zahlen.

749 Millionen Gratis-Downloads

Epic Games Launcher - Client für PC-Spiele

Epic Games

Der Epic Games Store ist nicht gerade unter einhelliger Begeisterung der Nutzer gestartet, doch nach gut zwei Jahren konnte sich der Steam-Konkurrent als fixe Größe etablieren. Das hat Epic auch dem Umstand zu verdanken, dass man Woche für Woche mindestens ein Spiel verschenkt. Manchmal sind es sogar mehr und immer wieder sind auch Hochkaräter dabei.Das Unternehmen hat nun einen Rückblick auf das Vorjahr veröffentlicht und darin bekommen Interessierte einen guten Eindruck davon, wie es dem Epic Games Store geht und was den Erfolg der Distributionsplattform ausmacht. Vieles - wenn nicht sogar alles - hat mit einer Besonderheit von Epic zu tun, nämlich den anfangs erwähnten kostenlosen Spielen.Denn Epic hat seinen Nutzern im Jahr 2020 insgesamt 103 kostenlose Games bereitgestellt, die Anwender haben sich sage und schreibe 749 Millionen Kopien in Anspruch genommen. Das ist sicherlich einer der Hauptgründe, warum der Store insgesamt kräftig gewachsen ist, die Tradition der kostenlosen Games will Epic übrigens auch 2021 fortsetzen.Laut Epic habe man mit Ende 2020 160 Millionen Konten zählen können, ein Jahr zuvor waren es 108 Millionen. Konten alleine sind allerdings nicht viel wert, doch auch bei monatlich aktiven Nutzern (MAUs) konnte Epic ordentlich zulegen: Denn das Gaming-Unternehmen steigerte sich - gemessen am Dezember 2019 bzw. 2020 - von 32 Millionen auf 56 Millionen MAUs.Die vielleicht wichtigste Zahl sind die täglich aktiven Nutzer und hier ist der Wert mit 31,3 Millionen alles andere als schlecht. Insgesamt haben PC-Spieler im Vorjahr rund 700 Millionen Dollar im Epic Games Store ausgegeben, 265 Millionen Dollar entfielen auf Titel von Drittentwicklern.