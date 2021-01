Epic Games kauft sich gleich ein komplettes Einkaufs-Zentrum

Bemerkenswerte Immobilien sind für Firmen aus der Techbranche immer wieder von Interesse. Epic Games hat sich jetzt gleich ein ganzes Ein­kaufs­zentrum gekauft - und will dort keineswegs einen großen Spieleladen betreiben.

Sehr viel Platz

Siehe auch:

In dem Cary Towne Center, das der Spiele-Publisher jetzt erworben hat, will man den neuen Firmensitz bauen. Dafür muss man innerhalb des Epic-Heimatortes Cary im US-Bundessataat North Carolina gerade einmal knapp drei Kilometer weit an der gleichen Straße entlang umziehen. Bis 2024 will das Unternehmen damit fertig sein, berichtet das Triangle Business Journal Das Einkaufszentrum wurde in den 1970er Jahren errichtet und lief zuletzt nicht mehr besonders erfolgreich. Die letzten Betreiber hatten sogar vor, es nach dem Jahresend-Geschäft des letzten Jahres zu entmieten und abzureißen und an der gleichen Stelle ein völlig neues Gewerbezentrum entstehen zu lassen. Da ist der Deal mit Epic natürlich die bessere Alternative. Das Spieleunternehmen erwarb die Immobilie jetzt für einen Preis von 95 Millionen Euro.Das Grundstück, auf dem die Mall steht, ist 35 Hektar groß. Das eigentliche Gebäude bietet derzeit eine Nutzfläche von über 90.000 Quadratmetern. Unklar ist derzeit, ob zukünftig neben dem Firmensitz Epics auch noch andere Unternehmen hier ihren Platz finden werden. Immerhin ist Epic zwar eine große Firma, doch wird man wohl kaum die gesamte Fläche für Büros benötigen.Zuletzt wollte Epic am derzeitigen Firmensitz expandieren und sich auf genug Fläche für 2000 Mitarbeiter vor Ort erweitern. Wenn man diese in einem kompletten Ex-Einkaufszentrum unterbringen würde, könnte man wirklich großzügige Büroflächen bereitstellen. Seitens der Stadtverwaltung zeigte man sich allerdings schonmal erfreut über die Entwicklung - immerhin ist so gesichert, dass ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Statd bleibt und ein problematisches Areal sinnvoll genutzt wird.