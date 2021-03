Elon Musk will jetzt für Space X eine Stadt gründen: Starbase, Texas

Ob im Guten oder im Schlechten: SpaceX-Chef Elon Musk gilt als Be­ses­se­ner, der gelegentlich auch einmal über das Ziel hinausschießt. Aktuell hat er sogar die Gründung einer Stadt angekündigt, diese soll im Umfeld der SpaceX-Raketen-Einrichtungen entstehen.

Von der Starbase in die Zukunft

Im texanischen Boca Chica Village am Golf von Mexiko befindet sich derzeit offiziell die "SpaceX South Texas Launch Site" genannte Einrichtung. Dort testet das Raumfahrt­un­ter­neh­men nicht nur seine Raketen, sondern startet auch die Flüge zur Internationalen Raumstation und in Zukunft auch zum Mond und später sogar dem Mars.Es entsteht also ein neuer Weltraumbahnhof, dieser soll aber nicht einfach nur Launch Site oder Boca Chica heißen, sondern Starbase. Denn Musk twitterte vor kurzem schlicht: "Erschaffen die Stadt Starbase, Texas". Weiter erläuterte er das Vorhaben nicht, sondern betätigte sich als Dichter und schrieb: "From thence to Mars, And hence the Stars", was so viel heißt wie "Von dort zum Mars und von dort zu den Sternen."Später witzelte er noch zum Thema "Doge" (sicherlich in Anspielung auf Dogecoin) und verriet bzw. bestätigte einem Nutzer außerdem, dass Boca Chica Village einst als Kopernik Shores bekannt war - nach dem weltberühmten Astronomen Nikolaus Kopernikus. Bis es tatsächlich von Starbase, Texas ins All geht, wird es aber wohl noch eine Weile dauern. Denn sollte Musk und SpaceX diesen Plan tatsächlich in die Tat umsetzen, muss wohl noch eine ganze Menge Bürokratie absolviert werden.Am mehrheitlichen Widerstand der Einwohner von Boca Chica Village wird es wohl nicht scheitern: Denn im Jahr 2000 wohnten dort gerade einmal 26 Menschen, seither sind wohl einige dazugekommen - die meisten davon werden aber bei SpaceX oder im Umfeld des Unternehmens beschäftigt sein.Allerdings meinen es Musk und SpaceX wohl tatsächlich ernst: Denn County Judge Eddie Trevino Jr., der im zuständigen Cameron County für derartige Angelegenheiten zuständig ist, bestätigte, dass es eine entsprechende offizielle Anfrage von SpaceX gebe.