SpaceX: Das Starship könnte schon morgen 15 Kilometer hoch fliegen

Das erklärte Ziel von SpaceX und seinem Gründer Elon Musk ist es, in ab­seh­barer Zukunft zum Mond und später zum Mars zu fliegen. Eine we­sent­liche Rolle spielt hierbei das Starship, denn damit soll es auf die Rei­se gehen. Morgen könnte es seinen bisher größten Sprung machen.

Luftraum gesperrt

Das Starship wird bereits seit einer Weile entwickelt, gebaut und getestet. Bisher gab es hier zwar einige Rückschläge, aber auch erste Erfolge. Das SpaceX-Raumschiff machte im vergangenen Sommer einen ersten spektakulären "Hops": Der Prototyp flog 150 Meter in die Höhe und konnte auch erfolgreich landen, das gelang im September ein zweites Mal.Das war aber natürlich von einem Flug ins All noch sehr weit entfernt, doch schon morgen könnte man dem anvisierten Ziel ein gutes Stück weit näher kommen. Denn für Freitag, Samstag oder Sonntag ist ein Start anvisiert, bei dem ein Starship-Prototyp rund 100 Mal höher fliegen soll, also rund 15 Kilometer hoch.Die US-amerikanische Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration hat für den Luftraum rund um Boca Chica Beach im Süden von Texas temporäre Flugbeschränkungen ausgesprochen. Elon Musks Raumfahrtunternehmen hat an diesen Tagen zwischen 09.00 und 18.00 Uhr Ortszeit die Möglichkeit, einen Start zu versuchen (via Ars Technica ).Der 15-Kilometer-Flug ist allerdings eine ganz andere Hausnummer als die letzten "Hüpfer": Denn bei den kleinen "Sprüngen" kam im Starship nur ein Raptor-Triebwerk zum Einsatz, nun soll ein Starship mit drei solchen Flüssig­keits­ra­ke­ten­trieb­wer­ken abheben. Das dazugehörige Raumschiff hat die Seriennummer SN8 und soll auch einen Landeversuch durchführen. Es ist aber laut dem SpaceX-Chef nicht unbedingt davon auszugehen, dass die Landung auch gelingt, denn Musk meinte vor kurzem auf Twitter, dass die Chancen hierfür etwa eins zu drei stünden.Das Starship wird aber nicht in seiner derzeitigen Form ins All fliegen: Denn das Raumschiff benötigt hierfür auch den Super Heavy-Booster, dieser soll gleich 35 Raptor-Triebwerke besitzen. SpaceX hat die Entwicklung der zweiten Stufe vorgezogen, weil diese als die schwierigere gilt. Sollte der Start gelingen, könnte man sich nächstes Jahr an einem Orbitalflug versuchen - also mit Booster und Raumschiff.