SpaceX: Starship-Start 1,3s vor Ablauf des Countdowns abgebrochen

Gestern war der erste richtige Flug des Raumschiffs von SpaceX geplant, denn das Starship SN8 sollte nach zwei 150 Meter-"Hüpfern" auf eine Höhe von bis zu 12,5 Kilometer kommen. Doch der Start wurde abgebrochen und das in wortwörtlich letzter Sekunde.

"Raptor abort"

Knapper hätte es tatsächlich nicht ablaufen können: Denn der gestern Abend nach längerer Wartezeit durchgeführte Startversuch wurde beim Stand von 1,3 Sekunden abgebrochen. Bis dahin schien alles bestens zu laufen, die letzten fünf Sekunden wurden auch bereits heruntergezählt und man schaltete das Live-Bild auch schon auf die Triebwerke. Doch bei den erwähnten 1,3 Sekunden blieb die Uhr stehen und man konnte ein knappes "Raptor abort" aus der Missionszentrale hören.Allzu viele Details liegen dazu derzeit nicht vor, aber aus der Durchsage kann und muss man schließen, dass es ein Problem an mindestens einem der drei Flüssigkeitsraketentriebwerke ("Raptor") gegeben hat. Der Abbruch erfolgte allerdings nicht manuell, sondern wurde automatisch ausgelöst, das erklärt natürlich auch dessen Kurzfristigkeit.Details dazu hat SpaceX noch nicht veröffentlicht, weshalb derzeit nicht bekannt ist, was das für etwaige weitere Flüge bedeutet. Denn weitere Startversuche sind für entweder heute oder morgen geplant bzw. möglich. Ob diese durchgeführt werden können, hängt aber sicherlich davon ab, was gestern schief lief bzw. ob und wie schnell es repariert werden kann.Die Vorgänger (SN5 und SN6) des Starship SN8 ("Serial No. 8") sind bisher nur zwei Mal geflogen, bei den 150-Meter-"Hopsern" kam aber nur ein Raptor-Triebwerk zum Einsatz. Beim finalen Raumschiff sollen es hingegen sechs Stück sein. Das Raumschiff wird allerdings nicht aus eigener Kraft die Erde verlassen, sondern mit Hilfe des Super Heavy-Boosters. Dieser soll gleich 35 Raptor-Triebwerke besitzen und einen Startschub von 62.000 kN bieten. Zum Vergleich: Die Saturn V, also die Rakete des Apollo-Programms, kam auf etwa die Hälfte, also 33.851 kN.