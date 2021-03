Elden Ring: Weitere Leaks lassen auf baldige Ankündigung hoffen

Noch ist nicht klar, wann FromSoftware endlich einen aus­führ­li­chen Blick auf das Rollenspiel Elden Ring gewährt. Jüngst war zu hören, dass eine Ankündigung nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. Ein geleaktes Video soll nun zudem viel Off-Screen-Material zeigen.

Aktuell kursieren viele Gerüchte um das mit Spannung erwartete Spiel Elden Ring. Wirklich fest steht bislang nur, dass der neue FromSoftware-Titel ein Rollenspiel in einem Fantasy-Setting ist, sich spielerisch an Dark Souls orientiert und mit einer von Game-of-Thrones-Schöpfer George R.R. Martin verfassten Story aufwartet.Unter anderem behauptete der verlässliche GamesBeat-Redakteur und Industrie-Insider Jeff Grubb jüngst, dass geplant sei, den Spielern bis Ende März konkrete Details und Eindrücke zu Elden Ring zu liefern. In die gleiche Kerbe schlug auch Bloomberg-Journalist Jason Schrei­er , welcher erfahren haben will, dass sich die offizielle Enthüllung des Spiels mit großen Schritten nähert.Die Seite Video Games Chronicle (VGC) konn­te nun laut eigener Aussage nicht ver­öf­fent­lich­tes Videomaterial des Spiels in Augenschein neh­men. Das Video soll eine beträchtliche Men­ge an Off-Screen-Material zeigen, wobei es sich um Teile eines Trailers handeln könnte, der im Laufe des Monats enthüllt werden soll. Im Um­lauf soll das Material aus Elden Ring in nicht nä­her genannten Online-Chat-Gruppen gewesen sein. Verglichen mit der Präsentation im Juni 2019 kam es Beschreibungen zufolge zu einem "signifikanten Update".Laut VGC zeigt das enthaltene Gameplay-Material einen Zusammenschnitt aus bekannten Souls-ähnlichen Nahkämpfen sowie Bosskämpfe gegen einen Drachen und einen großen, feindlichen Schwertkämpfer. Außerdem gab es überraschenderweise den Kampf zu Pferd in einer großen, offenen Umgebung zu sehen.Im Trailer wird Elden Ring als ein "brandneues Fantasy-Action-RPG-Franchise von den Ma­chern von Dark Souls, Bloodborne und Sekiro" beschrieben. Einen Termin enthalten die Sze­nen jedoch auch nicht. Allerdings sickerte bereits durch, dass Elden Ring intern mehrmals auf Grund der Corona-Problematik verschoben wurde.