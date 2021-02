Neue PS5-Spiele: Sony kündigt "State of Play" für den 25. Februar an

Sony wird am morgigen Donnerstag den ersten State of Play-Live­stream des Jahres 2021 veranstalten. Für diesen hält das Unternehmen neue Informationen zu insgesamt zehn Third-Party-Spielen für die PS4 und PS5 bereit, darunter auch diverse Neuankündigungen.

Diese PS5-Spiele könnte Sony im Livestream zeigen

Ab 23 Uhr deutscher Zeit wird Sony am 25. Februar für 30 Minuten im voraufgezeichneten Livestream via Twitch und YouTube die PlayStation-Community über neue Updates zu bereits bestätigten Spielen informieren. Viele von ihnen hat der japanische Konzern bereits im Rah­men der PS5-Präsentation im Juni 2020 gezeigt. In einem neuen Blog-Beitrag zum mor­gi­gen State of Play verspricht man jedoch zudem diverse Neuankündigungen zu "", ohne weiter ins Detail zu gehen.Unter anderem könnte Sony über die PlayStation 5-Titel Returnal sowie Ratchet & Clank: Rift Apart sprechen, die bereits im April respektive Juni dieses Jahres erscheinen sollen. Zudem dürfte God of War: Ragnarök, Gran Turismo 7 oder Horizon Forbidden West auf dem Pro­gramm stehen. Zu den im Juni präsentierten Third-Party-Titel gehören aber auch Spiele wie Resident Evil Village, Deathloop, GhostWire: Tokyo oder die PS5-Version von Grand Theft Auto 5 (GTA 5), zu denen weitere Details erwartet werden.In Hinsicht auf Indie-Titel könnten hingegen Jett: The Far Shore, Kena: Bridge of Spirits, Stray und Solar Ash gemeint sein, doch all das könnte den Rahmen von zehn Games sprengen. Über neue Hardware wird Sony während des State of Play-Livestreams nicht sprechen. Ein Grund warum sich das Unternehmen bereits im Vorfeld zu seiner Virtual-Reality-Zukunft äu­ßer­te und die Arbeiten an einem PSVR2-System für die PlayStation 5 bestätigte. Größtes Manko derzeit bleibt jedoch, dass die Next-Gen-Konsole weiterhin weltweit ausverkauft ist.