PlayStation: Beim beliebten Sony Japan Studio gehen die Lichter aus

Das Aus des Sony Japan Studio in seiner bisherigen Form ist besiegelt. Nachdem zuletzt bereits namhafte Entwickler ihren Abschied ver­kün­de­ten, bestätigte Sony nun selbst die "Umstrukturierung" des Studios. Die Überreste würden nun unter Team ASOBI "neu zentriert".

Japan Studio wird "umstrukturiert"

Alle News und Infos zur neuen Sony-Konsole

Sony

In den letzten Wochen und Monaten verließen mehrere hochrangige Entwickler das Sony Ja­pan Studio. Unter ihnen waren beispielsweise Keiichiro Toyama und Teruyuki Toriyama, re­spek­ti­ve verantwortlich bzw. entscheidend beteiligt an den Hit-Titeln Silent Hill und Demon's Souls. Außerdem wurde erst vor Kurzem bekannt, dass sich Ende des Monates auch die We­ge von Bloodbourne-Produzent Masaaki Yamagiwa und Sony trennen werden.Dass dies nicht nur eine unabhängige, persönliche Entscheidung, sondern vielmehr der sprich­wört­li­che Wink mit dem Zaunpfahl war, legte gestern zuerst eine Meldung aus dem Ver­ei­nig­ten Königreich nahe. Wie die stets gut informierte Seite Video Games Chronicle berichtete, wird das Sony Japan Studio zumindest in seiner bisherigen Form nicht mehr fortbestehen.Mittlerweile hat sich Sony selbst zu den Mel­dun­gen geäußert und dabei bestätigt, dass das Sony Japan Studio "zum 1. April in ein neues Unternehmen umstrukturiert" werden soll. Nach­dem die Verträge der Entwickler nicht ver­län­gert wurden, entschloss sich ein Großteil da­zu, Sony den Rücken zu kehren. Die Über­res­te des Studios werden, wie in den ersten Be­rich­ten bereits vermutet, bei den Astro-Bot-Schöp­fern Team ASOBI "neu zentriert" werden. Außerdem gehe die Externe Produktion, die Softwarelokalisierung und das IP Management der Titel des Japan Studio an die "Global Func­tions"-Abteilung der Dachorganisation PlayStation Studios.Den Aussagen vertrauenswürdiger Quellen zufolge, generierte das Sony Japan Studio in den letzten Jahren schlicht und ergreifend nicht den erhofften Umsatz. Demnach wollten die Ent­wick­ler Spiele erschaffen, die vor allem auf dem japanischen Markt Anklang finden würden. Sony erwarte von seinen First-Party-Entwicklern jedoch mittlerweile nur mehr internationale Blockbuster-Titel wie beispielsweise God of War oder Spider-Man.