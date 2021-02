PS5: Sony wird Möglichkeit zur SSD-Erweiterung im Sommer freischalten

Die PlayStation 5 ist Ende 2020 auf den Markt gekommen und auch wenn die Konsole nach wie vor schwer zu bekommen ist und auch noch nicht allzu viele Spiele bietet, so wünschen sich viele, den Speicher erweitern zu können. Und das kommt auch in absehbarer Zukunft.

Höhere Lüfter-Lautstärke möglich

Versprechen an das Next-Generation-Gaming

Die Kritiken und auch Nutzerstimmen zur Veröffentlichung der PlayStation 5 waren überaus positiv. Das bedeutet aber nicht, dass es keinen Grund zur Kritik gab. Bemängelt wurde und wird etwa die verhältnismäßig hohe Lautstärke der Kühlung und auch die fehlende Möglichkeit, eine SSD-Erweiterung durchführen zu können.Laut einem Bericht von Bloomberg wird Sony das Problem mit dem Speicher in einigen Monaten ansprechen, wer auf hohe Lautstärke empfindlich reagiert, für den könnte das aber eine nicht ganz so gute Nachricht sein.Demnach wird der PS5-Hersteller die Konsole für Upgrades des internen Speichers im nächsten Sommer öffnen. Damit wird ein "Flaschenhals" beseitigt, der zur Folge hat, dass Besitzer nur eine begrenzte Anzahl an Spielen zeitgleich installieren können. Denn die PlayStation 5 hat einen 825 Gigabyte großen Speicher, effektiv nutzbar sind davon aber nur 667 GB.Das dazugehörige Firmware-Update wird auch noch eine zweite Folge haben: Denn der Support zusätzlicher Laufwerke wird oder könnte auch eine erhöhte Geschwindigkeit der Lüfter zur Folge haben. Denn die neue System-Software wird eine bisherige Sperre aufheben bzw. eine Obergrenze anheben. Das ist erforderlich, weil zusätzliche Speicher entsprechend gekühlt werden müssen. Ob und wie sich das auch hörbar auswirkt, kann derzeit aber nicht vorhergesagt werden.Bei der Speicherweiterung handelt sich wohlgemerkt nicht um ein externes Laufwerk, denn das kann bei der PlayStation 5 nur für Spiele der Vorgängergeneration PS4 genutzt werden. Sony wollte sich dazu nicht genauer äußern, sondern teilte nur mit: "Wie bereits angekündigt, arbeiten wir daran, eine M.2-SSD-Speichererweiterung für PlayStation 5 zu ermöglichen. Der Zeitpunkt wurde noch nicht bekannt gegeben und Details werden später mitgeteilt."