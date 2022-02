8 GB RAM sind nicht mehr genug: Elden Ring will mindestens 12 GB

Auch wenn sich 16 GB RAM in Computern immer weiter verbreiten, sind viele Systeme noch mit 8 GB oder weniger unterwegs. Für den kommenden Rollenspiel-Titel Elden Ring wird das aber nicht mehr für die Mindestanforderungen reichen.

Betriebssystem: Windows 10

Prozessor: Intel Core i5-8400 oder AMD Ryzen 3 3300X

Speicher: 12 GB RAM

Grafik: Nvidia GeForce GTX 1060 3GB oder AMD Radeon RX 580 4GB

DirectX: Version 12

Speicherplatz: 60 GB

Betriebssystem: Windows 10 / Windows 11

Prozessor: Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 5 3600X

Speicher: 16 GB RAM

Grafik: Nvidia GeForce GTX 1070 8GB oder AMD Radeon RX Vega 56 8GB

DirectX: Version 12

Speicherplatz: 60 GB

Raytracing schraubt Anforderungen weiter nach oben

Es ist eine der Entscheidungen, die man beim Aufbau eines PCs treffen muss: Wie viel Arbeitsspeicher wird verbaut? Hieß die Antwort für viele Jahre 8 GB, konnten sich in den letzten Jahren Systeme mit 16 GB durchsetzen. Ein Blick in das Steam-Hardware-Survey vom Januar 2022 zeigt: 49,2 Prozent der registrierten Rechner verfügen über 16 GB RAM, 10,7 Prozent sogar über 32 GB. Auf die Systeme mit 8 GB entfallen fast 26 Prozent, 7,5 Prozent sind gar mit 4 GB unterwegs.Mit dem kommenden Rollenspiel-Titel Elden Ring kündigt sich jetzt an, dass man für das Spielen der neuesten Titel wohl bald nicht mehr mit 8 GB RAM oder weniger auskommen wird. Eigentlich lesen sich die kürzlich veröffentlichten Mindestanforderungen recht moderat, so werden mit GTX 1060 und Radeon 580 Grafikkarten vorausgesetzt, die schon einige Jahre auf dem Buckel haben. Beim benötigten Arbeitsspeicher fällt die Mindestanforderung mit 12 GB aber zumindest für ein Drittel der Steam-Nutzer zu hoch aus.Wie der Entwickler laut Neowin zuvor schon angekündigt hatte, wird an der Unterstützung des Beleuchtungssystems Raytracing noch gearbeitet, ein entsprechendes Update aber erst nach dem Start des Spiels erfolgen. Hier sollen sich Nutzer darauf einstellen, dass damit die Anforderungen an die Grafikkarte natürlich noch einmal deutlich steigen. Elden Ring wird am 25. Februar für PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht.