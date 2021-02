Satelliten-Internet: Starlink startet Vorbestellung auch in Deutschland

Starlink , das Satelliten-Internet-Angebot von SpaceX, ist nun ab sofort auch für die ersten Kunden in Deutschland vorbestellbar. Nach dem im Dezember die nötigen Frequenzen vergeben wurden, kann man sich jetzt für Starlink auch tatsächlich registrieren.

549 Euro für das "Start-Paket"

In der ersten Testphase werden in Deutschland aber nur eine begrenzte Anzahl von Nutzern in den Genuss kommen können. Auf der Anmeldeseite heißt es zu dem Angebot: "Starlink ist derzeit für eine begrenzte Anzahl von Benutzern pro Abdeckungsbereich verfügbar. Die Bestellungen werden nach dem Prinzip ‚Wer zuerst kommt, mahlt zuerst‘ ausgeführt."Wer das einmal ausprobieren möchte, muss zunächst 99 Euro bei der Anmeldung als Pfand bezahlen, die dann mit dem nötigen Hardware-Paket verrechnet werden, sobald es ausgeliefert werden kann. Das soll vermutlich Mitte des Jahres so weit sein. Es gibt für das Satelliten-Internet-Angebot einmalige Kosten für die Hardware in Höhe von 499 Euro. Dafür bekommt man dann die Satelliten-Schüssel nebst einem Ständer, ein Netzteil, einen WLAN-Router und dazu passende Kabel.Dazu wird Versand- und Anmeldekosten von ebenfalls einmalig 50 Euro berechnet, sodass man schon einmal 549 Euro hinlegen muss, um loszulegen. Der Monatspreis für Starlink beträgt dann 99 Euro. Die Preise entsprechend denen, die bereits in den USA und in Kanada für das Internetangebot verlangt werden.Wie die Begrenzung der Nutzerzahlen zunächst in Deutschland aussehen soll ist unbekannt. Wer sein Glück versuchen möchte, kann sich auf der Anmeldeseite registrieren und bekommt dann die Information, ob er den Satelliten-Internet-Zugang erhalten könnte oder nicht.