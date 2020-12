SpaceX-Satelliten-Internet in Deutschland: Starlink bekommt Frequenz

Nach dem Start in Nordamerika schickt sich Starlink, das Satelliten-Internet von SpaceX, an, auch in Deutschland Kunden mit Netz aus dem All zu versorgen. Dafür wurde jetzt eine wichtige regulatorische Hürde genommen: Die Bundesnetzagentur hat Frequenzen erteilt.

Bisher ist Starlink in einer Beta-Testphase und für ausgewählte Nutzer aus Kanada und den USA verfügbar. Jetzt zeichnet sich ab, dass das Satelliten-Internet von Elon Musk bald auch in Deutschland starten könnte. "Wir haben die frequenzrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, damit in Deutschland breitbandiges Internet über Satellit angeboten werden kann", sagte Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur . Kurz zuvor waren für SpaceX Frequenzen für den Betrieb von Starlink zugewiesen worden.Wie die Behörde betont, geht man dabei aber erst einmal vorsichtige Schritte. SpaceX erhält die Frequenzzuteilung vorerst nur für ein Jahr. Dieses Vorgehen sei nötig, um wegen der Neuartigkeit der Technologie im Zweifel nach 12 Monaten erforderliche Anpassungen für die "anschließenden längerfristigen Frequenzzuteilungen" einfacher vornehmen zu können. Neben dem Sa­tel­li­ten­funk­netz wurde SpaceX von der Agentur auch der Segen für den Aufbau mehrerer Erdfunkstellen in Deutschland erteilt, "die als Gateways den Übergang und die Verbindung mit dem Internet sicherstellen."Mit Starlink erhält damit das erste Un­ter­neh­men, dass eine "Satelliten-Mega-Konstellation" aufbaut, entsprechende Frequenzen. SpaceX gibt gegenüber der Bundesnetzagentur an, dass man "satellitengestützte breitbandige Internet-Dienste, u.a. inklusive sicherer Verbindungen (VPN)", anbieten werde. Aktuell habe man schon 800 Satelliten in den erdnahen Orbit gebracht, in absehbarer Zeit soll die Konstellation zunächst auf 4400 Satelliten anwachsen.Bleibt abzuwarten, wie schnell SpaceX jetzt wirklich Starlink auch in Deutschland anbieten kann und will. In den USA erfreut sich der Dienst auf jeden Fall guter Kritiken bei den Test-Nutzern und kann vor allem ein Versprechen einlösen: Große Bandbreiten mit wenig La­tenz­zeit in ländliche Gegenden bringen. Dies könnte auch in Deutschland durchaus helfen, für un­ter­ver­sorg­te Regionen eine Alternative zu schaffen.