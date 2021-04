Starlink im "Geschwindigkeitsrausch": Erste Nutzer melden 300 MBit/s

Schon im Februar hatte Elon Musk angekündigt, dass das Angebot seines Satelliten-Internet Starlink ein Geschwindigkeits-Upgrade bekommen soll. Nun ist es so weit, in Deutschland starten 300 statt bisher 150 Mbit/s.

Weitere Pläne

Als Breit­band-Alter­native macht sich Elon Musks Angebot Starlink nun immer besser: Laut ersten Berichten ist das angekündigte Geschwindigkeits-Upgrade von Starlink nun auch in Deutschland bei den ersten Kunden messbar. Das heißt, dass nun satt bisher Höchstge­schwin­digkeiten von 150 Mbit/s im Download 300 Mbit/s im Download ermöglicht werden. Real waren das sogar zunächst nur rund 70 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit, doch nun nähert man sich der 300er-Marke an. Das meldet das Online-Magazin Teltarif und bezieht sich dabei auf Leser-Meldungen, die entsprechend schnelle Internetverbidnungen gemessen hatten.Das ist besonders interessant, da eigentlich ein Termin für den Sommer angepeilt wurde. Hintergrund ist, dass es immer einmal wieder Probleme mit der Verfügbarkeit von benötigter Hardware gegeben hatte, daher war ein späterer Start geplant. Nun ist man aber schon weit vor dem Zeitplan dabei, die neue Geschwindigkeit auszuliefern.Der Plan ist, das Angebot allgemein auf eine Download-Geschwindigkeit von 300 Mbit/s zu steigern und die Latenz auf 20 Millisekunden herunter zu regeln. Des Weiteren plant Musk bis zum Ende dieses Jahres die meisten Gebiete der Erde vorsorgen zu können. Wobei es schließlich im Jahr 2022 dann darum gehen wird, das aktuelle Satelliten-Netzwerk weiter zu verdichten und so das Angebot weiter auszubauen.Musk hat aber noch weitere große Pläne mit dem Projekt Starlink. Die ersten Bewertungen bei Nutzern fielen überaus positiv aus