Microsoft Edge: Browser erhält neue Funktionen für Downloads & Co.

Microsoft stellt zwei neue Funktionen für seinen Edge-Browser auf Chro­mium-Basis vor, die ab dem Build 90 die Produktivität rund um Down­loads und Sammlungen verbessern sollen. Zudem steht eine erste Ver­sion des Edge 89 ab sofort im Beta-Channel zum Download bereit.

Weniger Klicks und mehr Sichtfläche steigern Produktivität

Edge 89 im Beta-Channel

In zwei neuen Blog-Posts geht der für Microsoft Edge zuständige Senior Program Manager William Devereux auf die neuen Download- und Collection-Features ein, die ab sofort in der jüngsten Version des Browser im Canary- und Dev-Channel der Redmonder ausprobiert werden können. Ähnlich des Apple Safari-Browsers entschied sich Microsoft die beiden Funk­tionen zukünftig ab Werk nicht mehr am unteren und rechten Seitenrand anzupinnen, son­dern die Inhalte in einem Drop-Down-Menü darzustellen.Bislang wurden Downloads im Stil von Google Chrome im unteren Bereich des Edge-Browsers abgelegt. Das führte vor allem beim Herunterladen von mehreren Dateien zu einer gewissen Unübersichtlichkeit und blockierte zudem einen Teil der Sichtfläche von Webseiten oder Dokumenten. Mit dem Update auf Microsoft Edge 90, welches in den nächsten Wochen veröffentlicht werden dürfte, haben Nutzer die Wahl zwischen dem neuen Drop-Down-Menü (im Bild) oder der klassischen Ansicht. Die Redmonder sehen den Vorteil vor allem darin, den Fortschritt und die Historie von Downloads besser darzustellen.Ein Update erhält zudem die Ansicht der im Edge gespeicherten Sammlungen (engl. Col­lec­tions), einem personalisierten Sammelsurium aus Webseiten, Bildern, Videos und Co. Bisher werden diese in einer angepinnten Seitenleiste am rechten Rand des Browser angezeigt und nehmen somit einen großen Teil der angezeigten Webseite ein. Auch hier steuert Microsoft mit einem neuen Drop-Down-Menü gegen, das es zudem verhindert, dass sich die Größe oder Position der aktuell geöffneten Webseite (z.B. Responsive Designs) beim Öffnen, Be­ar­bei­ten und Hinzufügen von Sammlungen ungewollt verändert.Abseits der neuen Funktionen für den Microsoft Edge 90 wird im klassischen Sechs-Wochen-Rhythmus derzeit eine neue Version des Edge 89 ( Build 89.0.774.18 ) im stabileren Beta-Channel zum Download angeboten. Zu den Neuheiten zählen hier unter anderem die Mög­lich­keit synchronisierte Edge-Daten direkt in der Cloud zurückzusetzen, automatisch ab­spie­len­de Videos zu unterdrücken und PDF-Dateien besser innerhalb des Browsers zu nutzen. Alle Download-Channels stehen auf der Microsoft Edge Insider-Webseite bereit.