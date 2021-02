Abschaltung ab April 2021: Vodafone streicht 30 Kabel-TV-Sender

Dem Zusammenschluss von Vodafone und Unitymedia fallen ab April 2021 insgesamt 30 Kabel-TV-Sender zum Opfer. Neben diversen Kanälen in SD-Qualität werden für Pay-TV-Abonnenten im westlichen Teil Deutsch­lands auch viele HD-Sender ersatzlos gestrichen.

Kunden aus Baden-Württemberg, Hessen und NRW betroffen

Diese TV-Sender werden ab April von Vodafone abgeschaltet

auto motor und sport channel

auto motor und sport channel HD

BonGusto

BonGusto HD

Discovery Channel

doxx

doxx HD

E! Entertainment

E! Entertainment HD

eSports1

Extreme Sports

Fashion TV

Gute Laune TV

Jukebox

Lust Pur HD

Motorvision TV

Motorvision TV HD

MTV 80s

MTV Hits

MTV Live HD

Nat Geo Wild

Nicktoons

Penthouse Passion

ProSieben Fun

RTL Crime

Sony Channel

Stingray Classica

Stingray Classica HD

Universal TV

wetter.com-TV

Bereits in der letzten Woche kündigte Vodafone Änderungen an seinen TV-Kanälen an, die man nach der Übernahme von Unitymedia im Sommer 2019 als so genannte "Netz­har­mo­ni­sie­rung" bezeichnet. Nun steht auch fest, dass mit der Verzahnung der beiden Unternehmen ein Angleich der Produktauswahl einhergeht. Dieser sorgt dafür, dass in den nächsten Mo­na­ten 30 Sender von den Bildfläche verschwinden. Eine Auflistung der betroffenen Kanäle im SD- und HD-Format zeigen wir im unteren Bereich dieses Artikels.Die Abschaltung der Sender betrifft vorrangig Kunden mit älteren Pay-TV-Paketen von Unity­media in drei westlichen Bundesländern. Abonnenten aus Baden-Württemberg werden die Änderungen am 14. April bemerken, gefolgt von jenen aus Hessen am 28. April und Nord­rhein-Westfalen am 30. April. Zusätzlich werden alle Receiver von Vodafone , Unitymedia und Sky in der Nacht vom 25. auf den 26. Mai einem Update unterzogen, bei dem einige Sender neue Plätze einnehmen. In Ausnahmefällen oder bei der Nutzung von Drittanbieter-Receivern sowie CI+-Karten ist ein Sendersuchlauf erforderlich.Eine kürzlich aktualisierte Senderliste für das Pay-TV-Programm von Unitymedia zeigt alle übrig gebliebenen Kanäle im Portfolio von Vodafone. Wie die Blogs von ImFernsehen berichten, werden neben der Einsparung von separaten SD-Sendern insgesamt 16 Kanäle komplett gestrichen. Zu diesen gehören unter anderem die Spartensender E! Entertainment, Nicktoons und Motorvision TV. Allen betroffenen Kunden räumt Vodafone ein Son­der­kün­di­gungs­recht ein, dessen Anspruch spätestens sechs Wochen vor der Abschaltung beim Un­ter­neh­men eingehen muss.Sollten die Pay-TV-Sender Teil eines ehemaligen 3play-Produkt-Pakets von Unitymedia sein, sorgt eine Sonderkündigung dafür, dass auch die Internet- und Telefon-Verträge beendet werden. Weitere Details gibt Vodafone auf seiner dazugehörigen Support-Webseite bekannt.