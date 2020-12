Chrome und Edge: Malware-Externsions bei Millionen Nutzern gefunden

Mehr als drei Millionen User haben sich mit Malware infiziert, indem sie von den offiziellen Download-Plattformen Erweiterungen für die Browser Chrome und Edge herunterluden. Google und Microsoft vernachlässigen hier die Prüfung.

Herkunft unklar

Direct Message for Instagram

Direct Message for Instagram

DM for Instagram

Invisible mode for Instagram Direct Message

Downloader for Instagram

Instagram Download Video & Image

App Phone for Instagram

App Phone for Instagram

Stories for Instagram

Universal Video Downloader

Universal Video Downloader

Video Downloader for FaceBook

Video Downloader for FaceBook

Vimeo Video Downloader

Vimeo Video Downloader

Volume Controller

Zoomer for Instagram and FaceBook

VK UnBlock. Works fast.

Odnoklassniki UnBlock. Works quickly.

Upload photo to Instagram

Spotify Music Downloader

Stories for Instagram

Upload photo to Instagram

Pretty Kitty, The Cat Pet

Video Downloader for YouTube

SoundCloud Music Downloader

The New York Times News

Instagram App with Direct Message DM

Entdeckt wurden die Extensions durch Sicherheitsforscher von Avast. Diese haben insgesamt 28 Erweiterungen gefunden, die der gleichen Gruppe zugeordnet werden können. Die Schadroutinen, die mit ihnen daherkommen, versuchen entweder direkt persönliche Daten der Nutzer zu stehlen oder leiten die User zu passenden Momenten auf Phishing-Seiten um.Die Erweiterungen locken Nutzer mit dem Versprechen zum Download, danach leichte Optionen zum Download von Inhalten diverser Plattformen wie Facebook , Instagram, Vimeo oder Spotify bereitzustellen. Als Avast mit seinen Erkenntnissen an die Öffentlichkeit ging, waren die meisten dieser Extensions noch immer in den offiziellen Verzeichnissen gelistet.Die Downloads sind jeweils unterschiedlichen Anbietern zugeordnet. Daher ist unklar, wie genau die Verbreitung der eingebauten Malware zustande kam. Es ist allerdings relativ wahrscheinlich, dass es sich ursprünglich um seriöse Extensions kleiner Entwickler handelte, die ihre Hobby-Projekte irgendwann vergolden wollten und die Programme an einen Bieter verkauften. Auf diese Art kommen kriminelle Gruppen immer wieder an den Zugang zu einer größeren Zahl ahnungsloser User.Die Sicherheitsforscher empfehlen Nutzern der beiden Browser von Google und Microsoft, ihre Erweiterungs-Listen zu überprüfen und die problematischen Installationen zu entfernen. Es handelt sich um folgende Extensions: