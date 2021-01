Star Wars Battlefront 2: Epic-Aktion mit schier unglaublichen Downloads

Der Epic Games Store verschenkt seit Start regelmäßig Spiele. Der Clou: Es handelt sich nicht nur um ältere oder zweitklassige Titel, sondern teil­weise auch um Hochkaräter. Offen ist bisher, wie viele Nutzer darauf zu­greifen. Doch nun hat EA die Zahlen von Battlefront 2 verraten.

Mehr als 19 Millionen Downloads

Epics Steam-Konkurrent ist Ende 2018 gestartet und nach anfänglicher Kritik an der Funk­ti­o­na­li­tät sowie der aggressiven Exklusivitätspolitik hat der Epic Games Store seine Nutzerschaft gefunden. Das liegt sicherlich auch daran, dass man Woche für Woche min­des­tens ein Spiel verschenkt - während bestimmter Aktionen wie Sales wird manchmal sogar täglich ein kos­ten­lo­ses Game bereitgestellt. Diese Titel kann man auch behalten, wenn man sie einmal in sei­ne Bib­li­o­thek aufgenommen hat und fortan spielen, wann man möchte.Wie viele dieses Angebot nutzen, war bisher nicht klar, doch Electronic Arts hat nun auf Twitter verraten, wie viele es in etwa (maximal) sein können. Denn EA hat mitgeteilt (via VGC ), dass sage und schreibe mehr als 19 Millionen Epic-Nutzer bei der jüngsten Star Wars Battlefront 2-Aktion zugegriffen haben.Die Celebration Edition, die es bei Epic gab, kostet normalerweise 39,99 Euro und beinhaltet die vollständige Sammlung an Anpassungsinhalten, die seit der Veröffentlichung des Spiels als Käufe im Spiel verfügbar waren, dazu zählen auch diverse Objekte aus Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers.Dabei ist nicht bekannt, wie viele Menschen insgesamt ein Konto im Epic Games Store haben, zumindest derzeit. Vor einem Jahr hat Epic die Zahl von 108 Millionen PC-Nutzern bekannt gegeben, es ist aber nicht klar, wie viele davon aktiv sind bzw. wie sich die Zahl seither entwickelt hat. 19 Millionen Downloads dürften aber einen recht guten Hinweis darauf liefern, wie viele aktive Nutzer es gibt, die sich regelmäßig informieren, welche kostenlosen Spiele es gibt.