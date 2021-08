Star Wars: Galactic Starcruiser - So teuer ist ein Urlaub im "Raumschiff"

Einmal Urlaub in Star Wars machen: Davon träumen sicherlich viele Science-Fiction-Fans. Der Unterhaltungsgigant Disney macht das möglich und wird 2022 ein immersives Hotel namens Galactic Starcruiser starten. Günstig ist die Reise in eine weit, weit entfernte Galaxis jedoch nicht.

Urlaub in einer Star Wars-Geschichte

Es ist schon seit längerem bekannt, dass Disney ein "Star Wars-Hotel" plant und baut. Das ist allerdings mehr als ein simples Hotel, wenn man es betritt, dann wird man auch zum integralen bzw. immersiven Teil dieser Science-Fiction-Welt. Man kleidet sich (auf Wunsch) wie eine Star Wars-Figur, schläft in einer Raumschiffkabine, isst und trinkt in einer von Star Wars inspirierten Umgebung und unternimmt allerhand passende Aktivitäten. Fans können selbst ein (fortschrittliches) Lichtschwert mitführen.Damit diese Welt auch "lebt", ist man von Schauspielern umgeben, die ohne Unterbrechung Star Wars-Charaktere darstellen. Man erlebt an Bord auch eine Geschichte mit dazugehörigen "Story-Events". Damit Gäste nichts verpassen, gibt es auch einen Terminplan, ganz ähnlich wie es an Bord eines Kreuzfahrtschiffes der Fall ist.Bisher war nicht klar, wie viel dieses an die TV-Serie Westworld erinnernde Erlebnis kosten wird. Und so viel vorweg: Billig ist ein Wochenende im Star Wars-Raumschiff-Hotel nicht. Denn Disney hat nun die Preise für den Galactic Starcruiser bekannt gegeben (via ComicBook ) und das Rundum-Paket wird für die meisten Menschen ein oder zwei Monatsgehälter verschlingen.Denn das All-Inclusive-Erlebnis, das drei Tage und zwei Nächte bietet, wird mit zwischen 749 und 1209 Dollar pro Nacht zu Buche schlagen - abhängig davon, wie viele Personen sich in einer Kabine befinden. Unter dem Strich bedeutet das, dass vier Personen 5999 Dollar bezahlen werden, ist man nur zu zweit, werden 4809 Dollar fällig.Ein konkretes Startdatum hat Disney noch nicht genannt, der Galactic Starcruiser soll aber im Frühjahr 2022 abheben. Das Hotel ist Teil von Walt Disney World, also jenem Vergnügungspark, der in Orlando, Florida zu finden ist.