Telefonica vereinbart LTE-Roaming mit Telekom und Vodafone

Wenn die Kunden der Deutschen Telekom oder Vodafone mit ihrem Smart­phone über LTE verbunden sind, müssen Nutzer mit Telefonica-Vertrag zukünftig nicht mehr ohne Signal daneben stehen. Ein neues Roaming-Abkommen soll ihnen bald weiterhelfen.

Kooperationen nehmen zu

O2

Bisher galt in Deutschland eine strikte Trennung zwischen den Infrastrukturen der einzelnen Mobilfunkbetreiber. Inzwischen ist die Bundesnetzagentur von diesem Prinzip aber ein wenig abgerückt und ermöglicht unter bestimmten Voraussetzungen auch das Teilen von Sen­de­an­la­gen. Das gilt beispielsweise in Gegenden, in denen es schlicht wirtschaftlich un­sin­nig ist, wenn jeder seine eigenen Antennen aufbaut, um dann ein paar wenige Nutzer zu erreichen.Das Roaming, also die Mitnutzung von Telekommunikations-Infrastruktur durch die Kunden an­de­rer Anbieter, darf innerhalb der so genannten grauen Flecken auf der Mobilfunkkarte nun statt­fin­den. Dies umschreibt Gegenden, in denen ein Anbieter bisher kein Netz ausgebaut hat, andere Betreiber aber bereits eine Anlage stehen haben. Häufig sind davon ländliche Re­gi­o­nen betroffen.Sowohl die Deutsche Telekom als auch Vo­da­fone teilten jetzt mit, Nutzungsverträge mit Te­le­fo­ni­ca abgeschlossen zu haben. Die Ab­kom­men sind jeweils in beide Richtungen gültig, an­ge­sichts des Standes beim Netz­aus­bau dürf­ten aber in erster Linie die Kunden von Te­le­fo­ni­ca von der Angelegenheit profitieren. Die Ver­trä­ge müssen aber noch von den zu­stän­di­gen Be­hör­den abgesegnet werden.Über diese gemeinsame Nutzung der aktiven Infrastruktur hinaus, soll es zukünftig aber auch eine stärkere Zusammenarbeit bei der pas­si­ven Infrastruktur geben - also der gemeinsamen Nutzung von Türmen und Masten, an die die Antennen dann angebracht werden. Bereits vor einiger Zeit haben die Unternehmen hier Aus­bau- und Nutzungsverträge über 6000 Standorte abgeschlossen.