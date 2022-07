Motorola Moto G82 5G: Solides Android-Smartphone der Mittelklasse

Schnelles 5G und großer Akku

In der Mittelklasse bietet der chinesische Hersteller Lenovo unter seiner Tochtermarke das Motorola Moto G82 5G an. Wie die letzten Motorola-Handys wird auch das Moto G82 mit einer Dreifach-Kamera auf der Rückseite ausgestattet, die sich in einem abgerundeten Buckel befindet. Hinzu kommen ein Display mit Kamera-Loch auf der Vorderseite und die üblichen Tasten für Lautstärke, Google Assistant und Power an der Seite. Die Kollegen von ValueTech TV haben das Gerät getestet.Im Inneren des Moto G82 steckt der Snapdragon 695 von Qualcomm. Dabei handelt es sich um einen Mittelklasse-Chipsatz mit Unterstützung für mmWave- und Sub-6 GHz 5G-Netzwerke, was bedeutet, dass die Nutzer Zugang zu den schnellsten Netzwerkgeschwindigkeiten haben werden.Die Spezifikationen weisen außerdem einen 4.700-mAh-Akku mit 33 Watt Schnellladeunterstützung, Android 12 und die Wahl zwischen 8 GB, 12 GB oder 16 GB RAM aus. Und um noch einmal auf das OLED-Display zurückzukommen: Es ist 6,55 Zoll groß und bietet eine Full-HD+ Auflösung.