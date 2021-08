Vodafone: Wenn unsere Kunden warten, ist oft die Telekom schuld

Anbieter mieten von der Telekom Leitungen, diese muss dann für Kunden der Konkurrenz tätig werden und ist dabei zur Gleichbehandlung verpflichtet. Vodafone erhebt jetzt den Vorwurf, dass die Telekom massiv gegen diese Regelung verstößt und so das Geschäft schädigt.

Telekom lässt Kunden der Konkurrenz laut Vodafone oft länger warten

Einmal im Kreis

Die Anschuldigung ist an sich nicht neu, die Worte, die Vodafone aktuell gegen die Konkurrenz richtet, sind aber durchaus scharf: "Es kommt noch immer häufig vor, dass unsere Kunden zu lange oder vergeblich auf Telekom-Techniker warten, die den neuen Internetanschluss freischalten, während Telekom-Kunden schneller geholfen wird", so Vodafone-Privatkundenchef Andreas Laukenmann gegenüber der Welt am Sonntag . Da, wo die Telekom Leitungen an die Konkurrenz vermietet, ist sie eigentlich zur Gleichbehandlung aller Kunden verpflichtet. Gegen diese Pflicht wird nach Ansicht von Vodafone aber anhaltend und massiv verstoßen.Das Unternehmen hat sich aus diesem Grund dazu entschieden, sich in Briefen an Bundes- und Landespolitiker zu wenden. Wie der aktuelle Bericht aus dem Schreiben zitiert, berichtet Vodafone von unzähligen Fällen, in denen der Telekom eine Verzögerung von "vertraglich festgelegten Bereitstellungsfristen" vorgeworfen wird. Kunden müssten im schlimmsten Fall "für Wochen" warten, bis die Telekom die entsprechenden Anschlüsse freischaltet. Vodafone führt hier unter anderem einen Mangel an Technikern und geeigneten IT-Systemen als Grund für diese Verzögerungen an.Durch diese Benachteiligung bei der Aktivierung von Anschlüssen komme es auch zur klaren Geschäftsschädigung, so die Anschuldigung Vodafones in dem Schreiben: "Betroffene Kunden stornierten daraufhin bereits bestellte Vodafone-Anschlüsse und wurden kurz darauf von der Telekom mit Anschlüssen versorgt."Die Telekom wiegelt die Anschuldigung mit einem Verweis auf deutliche Verbesserung ihrer Leistung, die für Mitbewerber erbracht wird, ab: "Wir behandeln alle Kunden gleich", so ein Konzernsprecher. Doch damit nicht genug. Das Unternehmen schiebt die Schuld für die Verzögerungen an Vodafone zurück. Demnach hätte der Konkurrent selbst nicht die nötigen technischen Grundlagen geschaffen, um voll auf das für alle Marktteilnehmer nutzbare System für Bereitstellungstermine zugreifen zu können.