Samsung Galaxy A33 5G: Das Mittelklasse-Handy überzeugt im Test

Gutes Display

Exynos 1280 und 6 GB RAM

Das Galaxy A33 5G ist ein neues Einsteiger- oder auch Mittelklasse-Smartphone von Samsung, das zu einem Preis von rund 299 Euro zu haben ist. Geboten werden unter anderem ein scharfes Display und eine ordentliche Performance, doch auch die Aufnahmequalität der Quad-Kamera dürfte für die meisten Nutzer vollkommen ausreichend sein - findet unser Kollege Johannes Knapp , der das Galaxy A33 5G getestet hat.Samsung setzt beim Galaxy A33 5G auf ein 6,4 Zoll großes OLED-Display mit FHD+-Auflösung, also 2400 x 1800 Pixeln. Die schnelle Bildwiederholrate von bis zu 90 Hertz sorgt für flüssiges Scrollen, diese kann zugunsten einer besseren Akkulaufzeit aber auch reduziert werden.Während auf der Vorderseite eine Kamera mit 13 Megapixeln untergebracht ist, zieren gleich vier Linsen die Rückseite des Smartphones: Neben einer Hauptkamera mit 48 Megapixeln finden sich dort noch ein 8 Megapixel Ultraweitwinkel, eine Tiefenkamera mit 2 Megapixeln und ein 5 Megapixel starker Makro. Videos können in UHD-Auflösung mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde aufgenommen werden.Behält man den Preis des Smartphones im Blick, ist die Aufnahmequalität durchaus zufriedenstellend. Mit deutlich teureren Geräten kann diese aber selbstverständlich nicht mithalten. Vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen zeigen die Kameras Schwächen.Anstelle eines Snapdragon-Prozessors verbaut Samsung den Exynos 1280 mit acht Kernen und einem Takt von bis zu 2,4 GHz. Hinzu kommen 6 GB RAM. Im 3DMark Wildlife-Benchmark erzielt das Galaxy A33 insgesamt 2268 Punkte.Zur weiteren Ausstattung zählen natürlich 5G, ein Fingerabdruckleser unter dem Display und ein Dual-SIM-Einschub. Alternativ kann über diesen auch der 128 MB große interne Speicher per MicroSD-Karte erweitert werden. Mit einer Kapazität von 5000 Milliamperestunden fällt der Akku des Galaxy A33 angenehm groß aus. Etwas schade ist allerdings, dass dieser sich nicht kabellos aufladen lässt.