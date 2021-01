Samsung entfernt bei fast allen Modellen Kopfhörer und Ladegeräte

Gestern hat Samsung seine neuen Galaxy S21-Geräte enthüllt und diese zeichnen sich u. a. dadurch aus, dass ihnen weder ein Ladegerät noch Kopfhörer beiliegen. Das ist keine Ausnahme, sondern die neue Regel. Denn auch andere Modellreihen werden diesem Beispiel folgen.

Nachhaltigkeit fördern

Es ist noch nicht sehr lange her, da hat sich Samsung in Werbeanzeigen und sozialen Medien über Apple lustig gemacht. Denn die Kalifornier haben als erster großer Hersteller auf die Beigabe von Kopfhörern und zuletzt auch Ladegeräten verzichtet. Doch mittlerweile dürfte oder sollte das dem koreanischen Hersteller etwas peinlich sein, denn mit dem Galaxy S21 endet auch bei Samsung die Ära der Beigaben.Mittlerweile steht nämlich fest, dass nicht nur die Samsung-Flaggschiffe keine Ladegeräte (Kopfhörer sind schon jetzt keine Selbstverständlichkeit mehr) mitbringen werden, sondern auch die meisten anderen Modellreihen. Denn der Hersteller hat mitgeteilt, dass man "allmählich" bzw. schrittweise diese Accessoires aus dem Lieferumfang der Smartphones entfernen wird.In einer Fragerunde im Anschluss an die Vorstellung der neuen Galaxy S21-Geräte wurde Samsung gefragt, warum man dieses Zubehör entfernt. Die Antwort lieferte Patrick Chomet, Corporate Executive Vice President Head of Customer Experience Office bei Samsung: "Wir haben festgestellt, dass immer mehr Galaxy-Nutzer bereits vorhandenes Zubehör wiederverwenden und nachhaltige Entscheidungen in ihrem täglichen Leben treffen, um ein besseres Recyclingverhalten zu fördern."Chomet meint, dass man die Kunden bei dieser Entscheidung "unterstützen" will. "Wir glauben, dass die schrittweise Entfernung von Ladesteckern und Ohrhörern aus unseren Geräteverpackungen dazu beitragen kann, Fragen des nachhaltigen Konsums anzugehen und jeglichen Druck zu beseitigen, den Verbraucher möglicherweise empfinden, ständig unnötiges Ladezubehör mit neuen Telefonen zu erhalten."