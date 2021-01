Galaxy S21 Ultra - Samsung zeigt sein neues Smartphone-Flaggschiff

Technische Daten zum Samsung Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra Modell S21 S21+ S21 Ultra Betriebssystem Android 11 mit Samsung One UI 3.1 CPU Samsung Exynos 2100 OctaCore, 3x 2.8 + 4x 2.4 + 1x 2.9 GHz Display 6,2 Zoll Infinity-O-Display mit Dynamic AMOLED 2X, Always On, FHD+ (2400 x 1080 Pixel), 60-120 Hz, 1300 nit, 421 ppi, Gorilla Glass 7 6,7 Zoll Infinity-O-Display mit Dynamic AMOLED 2X, Always On, FHD+ (2400 x 1080 Pixel), 60-120 Hz, 1300 nit, 394 ppi, Gorilla Glass 7 6,8 Zoll Infinity-O-Edge-Display mit Dynamic AMOLED 2X, Always On, WQHD+ (3200 x 1440 Pixel), 10-120 Hz, 1600 nit, 515 ppi, Gorilla Glass 7 Speicher 8 GB RAM, 128/256 GB Speicher 12 GB RAM, 128/256 GB Speicher

16 GB RAM, 512 GB Speicher Hauptkamera Triple-Kamera, 64 MP (Teleobjektiv, f/2.0, 76°, 28mm, 1/1.76", 0.8 µm, OIS) + 12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, f/2.2, 120°, 13mm, 1/2.55", 1.4 µm) + 12 MP (Weitwinkelobjektiv, f/1.8, 79°, 26mm, 1/1.76", 1.8 µm, OIS), 3-fach Hybrid-optischer Zoom, Autofokus PDAF, Blitz Quad-Kamera, 108 MP (Weitwinkelobjektiv, f/1.8, 79°, 24mm, 1/1.33", 0.8 µm, OIS) + 12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, f/2.2, 120°, 13mm, 1/2.55", 1.4 µm, AF) + 10 MP (Teleobjektiv, f/2.4, 35°, 72mm, 1/3.24", 1.22 µm, OIS) + 10 MP (Teleobjektiv, f/4.9, 10°, 240mm, 1/3.24", 1.22 µm, OIS), 3- und 10-fach Hybrid-optischer Zoom, Autofokus (PDAF, Laser AF), Blitz Frontkamera 10 MP (f/2.2, 80°, 1/3.24", 1.22 µm, 25mm) 40 MP (f/2.2, 80°, 1/2.8", 0.7 µm, 25mm, AF) Video 7680 x 4320 Pixel (30 fps, 8K UHD), 3840 x 2160 Pixel (30/60 fps, 4K UHD), 1920 x 1080 Pixel (30/60/120 fps, FHD), 1280 x 720 Pixel (960 fps, HD) Wiedergabe Unterstützte Formate: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Sensoren Beschleunigungssensor, Ultraschall-Fingerabdrucksensor, Näherungserkennung, Gyroskop, Kompass, Hall Sensor, Helligkeitssensor Beschleunigungssensor, Ultraschall-Fingerabdrucksensor, Näherungserkennung, Gyroskop, Kompass, Hall Sensor, Helligkeitssensor, UWB Akku 4000 mAh, Schnellladen, Qi-Laden 4800 mAh, Schnellladen, Qi-Laden 5000 mAh, Schnellladen, Qi-Laden Verbindungen Bluetooth 5.2, USB Typ C, NFC, WiFi AX Mobilfunk 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G Satelliten Ja Farben Grau, Weiß, Rosa, Violett Silber, Schwarz, Violett (Rot, Gold) Silber, Schwarz (Braun, Blau, Titan) Maße 151,7 x 71,2 x 7,9 mm 161,4 x 75,6 x 7,8 mm 165,1 x 75,6 x 8,9 mm Gewicht 171 Gramm 202 Gramm 228 Gramm Weiteres Wasserdicht nach IP68, Wireless PowerShare, ANT+, DeX, Kindermodus, Datensicherheit Knox, Geo-Tagging, Sync-Funktion, Dual-SIM (Nano) + E-Sim, Gesichtserkennung Verfügbarkeit Vorstellung am 14. Januar 2021

Verfügbarkeit ab dem 29. Januar 2021 Preis: ab 849 Euro ab 1049 Euro ab 1249 Euro

Vorteile einer Vorbestellung bei Media Markt Samsung Galaxy S21 mit gratis Galaxy Buds Live

Samsung Galaxy S21+ kostenlosen Galaxy Buds Live

Samsung Galaxy S21 Ultra mit kostenlosen Galaxy Buds Pro

Samsung Galaxy SmartTags zu allen Geräten Galaxy S21



Galaxy S21+



Galaxy S21

Ultra

Angebote bei

Media Markt Angebote bei

Media Markt Angebote bei

Media Markt

Wie erwartet hat Samsung neben dem Galaxy S21 und Galaxy S21 Plus noch ein drittes Smartphone vorgestellt, welches sich an besonders anspruchsvolle Nutzer richtet und vor allem mit einer besseren Kamera punkten soll. Aber auch in weiteren Aspekten unterscheidet sich das Samsung Galaxy S21 Ultra von den beiden anderen Modellen.Das Samsung Galaxy S21 Ultra kommt mit einem 6,8 Zoll großem Display, dessen Auflösung 3200 x 1440 Pixel beträgt. Auch hier passt sich Bildwiederholrate an den gezeigten Inhalt an, hier jedoch im Bereich zwischen 10 und 120 Hertz. Außerdem sind Eingaben mit einem optional erhältlichen S Pen möglich.Unter der Haube steckt auch hier ein Samsung Exynos 2100 OctaCore, jedoch gepaart mit 12 respektive 16 GB RAM und bis zu 512 GB Speicherplatz. Die Quad-Kamera auf der Rückseite setzt sich aus einem 108 MP Weitwinkel, einem 12 MP Ultra-Weitwinkel sowie zwei 10 MP starken Sensoren mit unterschiedlichen Zoom-Stufen zusammen.