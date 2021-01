Samsung Galaxy S21: Jetzt vorbestellen und Gratis-Zubehör sichern

Anzeige) Kaum wurde die neue Samsung Galaxy S21-Familie präsentiert, können die Smartphones bei Media Markt vorbestellt werden. Früh­ent­schlos­sene profitieren jetzt von tollen Gratis-Ge­schen­ken, die man nicht verpassen sollte. Wir erklären euch, wie es funktioniert. (

Exklusiv: Media Markt legt derzeit jedem Galaxy S21-Smartphone zusätzlich einen Sam­sung Trio EP-P6300 Wireless-Charger bei. Eine weitere Ersparnis von circa 64 Euro.

Early Birds erhalten Wireless-Kopfhörer und SmartTag gratis

Die Vorteile der neuen Samsung Galaxy S21-Familie

Samsung

Mit dem Samsung Galaxy S21 und seinen großen Plus- und Ultra-Brüdern meldet sich der südkoreanische Hersteller besonders früh in diesem Jahr mit neuen High-End-Smartphones zurück. Samsung macht es euch in diesem Jahr besonders einfach: Drei Modelle in drei un­ter­schied­li­chen Größen stehen zur Auswahl, allesamt bestückt mit leistungsstarken Pro­zes­so­ren, Kameras, OLED-Displays und Co. Vor allem Vorbesteller profitieren beim Kauf der neuen Flaggschiffe. Egal für welches Galaxy S21 man sich entscheidet, Media Markt und Samsung spendieren euch ein passendes Gratis-Geschenk.Wer sich für eines der Samsung Galaxy S21-Smartphones entscheidet, kann sich auf tolle True-Wireless-Kopfhörer und einen Bluetooth-Tracker freuen. Während das Galaxy S21 Ultra mit den neuen Galaxy Buds Pro ausgeliefert wird, erhaltet ihr zur Vorbestellung des Galaxy S21 oder S21+ die ebenso beliebten Galaxy Buds Live inklusive des praktischen Ladecase. Für ordentlichen Sound wird also direkt beim Kauf gesorgt und das ohne Zusatzkosten. Die neuen, so genannten "SmartTags" ermöglichen es Vorbestellern zudem, Gegenstände zu orten, sollten sie verloren gehen. Einfach an den Schlüsselbund hängen und schon ist man auf der sicheren Seite.Gebt ihr eure Vorbestellung bis einschließlich 28. Januar bei Media Markt auf, könnt ihr euch ab dem 29. Januar bis zum 5. März für die Gratis-Geschenke registrieren. Kurze Zeit nachdem euch das Samsung Galaxy S21 erreicht, wird auch das kostenlose Zubehör geliefert.Auch in diesem Jahr zeigen sich die Flaggschiffe von Samsung in einem komplett neuen Design, das mit einem markanten Kamera-System an der Rückseite und wertigen Gehäusen aus Metall und mattem Glas aufwartet. Alle Modelle verwenden hochauflösende OLED-Dis­plays mit bis zu 120 Hz, die sich in ihrer Größe unterscheiden - von 6,2 Zoll (S21) über 6,7 Zoll (S21+) bis hin zu 6,8 Zoll (S21 Ultra). Ebenso teilen sich die Smartphones den neuen Samsung Exynos 2100-Chip mit acht Rechenkernen und einer Leistung von bis zu 2,9 GHz. Die volle High-End-Ausstattung ist bekanntlich dem größten Modell vorbehalten.Das Samsung Galaxy S21 Ultra gilt als Speerspitze der neuen Familie und kommt unter anderem mit 12 GB Arbeitsspeicher, 512 GB Flash-Speicher und einer Quad-Kamera mit bis zu 108 Megapixeln daher. Für Selfies gibt es zudem eine hochauflösende 40-MP-Frontlinse und mit 5000 mAh erhaltet ihr hier den größten Akku. Funktionen wie WLAN-ax, Bluetooth 5.0, eine 5G-Verbindung und Schnelllademethoden zeigen sich auch in den kompakteren und günstigeren Geräten, womit diese ebenfalls gut zu empfehlen sind. Die ausführlichen tech­ni­schen Daten der gesamten Galaxy S21-Familie findet ihr im Online-Shop von Media Markt