Samsung Galaxy Buds Pro: Neue ANC-Kopfhörer mit wasserdichter Hülle

Samsung hat heute neben der neuen Galaxy S21-Serie auch noch die neuen Galaxy Buds Pro als passendes Zubehör vorgestellt. Gerade die drahtlosen Kopfhörer mit ihrer Fähigkeit zur Unterdrückung von Umge­bungsgeräuschen dürften manchen Kunden locken.

Bis zu 28 Stunden Laufzeit

Samsung

Die Galaxy Buds Pro sind noch einmal etwas teurer geworden, was aber unter anderem mit der jetzt direkt integrierten Technologie begründet werden kann. So bieten die neuen Kopfhörer nicht nur Ambient Noise Cancelling (ANC), also die Fähigkeit Umgebungsgeräusche mit Hilfe von eingebauten Mikrofonen aufzunehmen und mit intern generierten Anti-Noise-Signalen auszugleichen und damit zu unterdrücken.Zusätzlich integriert Samsung ein besonderes Design, bei dem ein Hochtöner mit gut sechs Millimetern in einen kleinen Tiefton-Treiber mit 11 Millimetern Durchmesser eingesetzt wird. Das Ergebnis ist ein höchst kompaktes Paket, in dem darüber hinaus auch noch die Mikrofone, eine kleine Kammer zum Ausgleich von Windgeräuschen und jeweils ein 61-mAh-Akku Platz findet.In Verbindung mit dem per Wireless-Charging oder USB Typ-C-Port zu ladenden Transport-Case verbauten 472 mAh-Akku sollen die Kopfhörer im Normalbetrieb jeweils rund fünf Stunden mit aktivierter Geräuschunterdrückung durchhalten, insgesamt durch Nachladen im Case ohne ANC aber auf ganze 28 Stunden Laufzeit kommen. Mit fünf Minuten Ladezeit im Case kommt man bereits auf eine Stunde Spielzeit, so jedenfalls Samsungs Versprechen.Die neuen Samsung-Kopfhörer sind in der Lage, eine Verbindung zu mehreren Geräten aufrecht zu halten und je nach Bedarf zwischen den Audioquellen umzuschalten, je nachdem, welches verbundene Geräte gerade Musik oder andere Töne wiedergibt. Außerdem besitzen die neuen Wireless Earbuds die Möglichkeit, per 360-Grad-Headtracking und den dafür verwendeten Beschleunigungsmessern und Sensoren die Position des Kopfes zu bestimmen.Dadurch soll der Klang je nach Ausrichtung des Kopfes beim Betrachten von Surround-Sound-Inhalten jeweils neu ausgerichtet werden, um den Nutzer quasi "direkt im Geschehen" zu platzieren. Das Ganze basiert auf Dolby Head Tracking, wobei noch offen ist, ob dafür spezielle Inhalte bzw. Audioquellen nötig sind.Die Bedienung erfolgt wie üblich mittels der Touch-Flächen an der Außenhülle, welche zunächst in den Farben Schwarz, Weiß und Violett gehalten sein wird. Später dürften weitere Farbvarianten folgen. Begrüßenswert ist übrigens, dass die Kopfhörer nach IPX7 zertifiziert sind und demnach eine halbe Stunde in einer Wassertiefe von einem Meter überstehen sollen - also als wasserdicht bezeichnet werden.Samsung bringt die Galaxy Buds Pro ab sofort für 229 Euro auf den Markt und bündelt sie zumindest im Fall des Galaxy S21 Ultra auch mit den neuen Smartphones.