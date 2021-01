Neu- und Bestandskunden: Netflix erhöht in Deutschland die Preise

Der Streaming-Anbieter Netflix hat seine Preise in Deutschland das letzte Mal im April 2019 erhöht, knapp zwei Jahre später ist es erneut soweit: Denn ab sofort steigen die Kosten für Standard und Premium um einen bzw. zwei Euro.

Auch Bestandskunden (bald) betroffen

Netflix ist in Deutschland im September 2014 gestartet und damals kostete ein Standard-Abo (HD-Auflösung auf zeitgleich zwei Geräten) 8,99 Euro pro Monat, den Premium-Zugang und Ultra-HD-Auflösung auf bis zu vier Geräten gleichzeitig bekamen Abonnenten für monatliche 11,99 Euro. Den Einstieg in die Netflix-Welt gab es für 7,99 Euro pro Monat.Letzterer ist seither auch preislich unverändert, dürfte aber aufgrund Standard-Auflösung auf nur einem Gerät für die allerwenigsten von Interesse sein. Die Pakete Standard und Premium wurden hingegen in Vergangenheit bereits mehrfach verteuert und nun ist es wieder einmal soweit.Denn nach der vor kurzem durchgeführten Preisanpassung in Großbritannien ist nun auch Deutschland an der Reihe. Das bedeutet im Fall des Standardtarifs eine Erhöhung in Höhe eines Euro, also einen Anstieg der monatlichen Kosten von 11,99 auf 12,99 Euro. Beim Premiumtarif müssen Abonnenten sogar zwei Euro mehr bezahlen, denn hier steiget der Preis von 15,99 Euro auf 17,99 Euro.Neukunden müssen diese Preise ab sofort bezahlen, die Erhöhung wird auch bei Bestandskunden bald fällig, genauer gesagt ab der nächsten Monatsrechnung. In seiner Stellungnahme zur Preiserhöhung verweist Netflix wie bereits in Vergangenheit auf die gestiegenen Kosten für Eigenproduktionen und den "kontinuierlich steigenden Wert für unsere Nutzer".Laut DWDL hat die verhältnismäßig hohe Preiserhöhung beim Premium-Abo aber auch damit zu tun, dass dieses Paket gerne mit Familie sowie Freunden und Verwandten geteilt wird - das dürfte allerdings eher eine inoffizielle Vermutung sein.