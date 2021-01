Netflix soll die Unterstützung von Apples 3D-Audio-Lösung vorbereiten

Apple konzentriert sich seit einer Weile auf Audio-Produkte, allen voran Kopfhörer, und das durchaus bzw. sehr erfolgreich. Ein Teil des Erfolges macht auch das Spatial Audio-System aus, das ist eine Art Surround-Sound-Lösung, die einen "360 Grad"-Effekt simuliert.

Netflix testet das System (angeblich)

Es gab bereits in Vergangenheit immer wieder "virtuelle" Surround-Sound-Lösungen, die eine Räumlichkeit auch auf Kopfhörern bieten wollen. Das klappt mal schlechter, mal besser. Apples "3D-Sound"-Löung mit dem Namen Spatial Audio gehört zu den besten Varianten, was auch daran liegt, dass der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino ein Headtracking inkludiert hat.Damit ist Spatial Audio, das bei AirPods Pro und AirPods Max zum Einsatz kommt, nicht nur zum Musikhören geeignet, sondern vor allem auch für das Heimkino. Wie bei einer Surround-Anlage passt sich der Sound dabei den Kopfbewegungen an. Man kann also etwa in die "Richtung" eines Geräusches blicken, auch wenn man Kopfhörer trägt.Es ist deshalb nicht verwunderlich bzw. überraschend, dass Apples 3D-Audio-Lösung für die Video-Streaming-Anbieter interessant ist. Spatial Audio wird natürlich von Apples eigenem Dienst unterstützt, neben Apple TV kann es auch noch auf Disney+ genutzt werden.Allzu lang ist die Liste also noch nicht, das könnte sich aber demnächst ändern. Denn laut der französischen Seite iPhone Soft arbeitet Netflix seit dem vergangenen Dezember an einer Unterstützung von Spatial Audio. Die Unterstützung könnte im nächsten Frühjahr fertig sein, allerdings dürfte die Anzahl der unterstützen Titel anfangs eher gering sein.Derzeit ist auch noch unklar, ob der Support von Spatial Audio (wenn er denn kommt) allgemein verfügbar wäre oder ob Netflix das auf ein Paket wie Premium beschränkt - ähnlich wie man es mit der Unterstützung von Ultra-HD-Auslösung macht. Das wäre aber anzunehmen, da das bei Dolby Atmos der Fall ist.