Elder Scrolls: Netflix plant wohl Serie im beliebten Fantasy-Universum

Netflix konnte zuletzt mit The Witcher einen großen Erfolg feiern und der Streaming-Dienst ist offenbar auf den Geschmack nach Gaming- und Fantasy-Verfilmungen gekommen. Denn nach einer Assassin's Creed-Serie ist nun wohl eine The Elder Scrolls-Umsetzung in Vorbereitung.

Gleich fünf Gaming-bezogene Projekte

Bethesda

The Witcher ist strenggenommen natürlich keine reine Verfilmung bzw. Serienumsetzung eines Spiels, denn das Game basiert auf den Hexer-Romanen des polnischen Autors Andrzej Sapkowski. Dennoch wurde die Geralt-Saga einer breiten Öffentlichkeit vor allem durch die Spielereihe von CD Projekt Red bekannt und auch die erfolgreiche Netflix-Serie wird von den meisten mit der Spiele-Trilogie assoziiert.Die Netflix-Bemühungen im Fantasy-Bereich haben natürlich auch damit zu tun, dass die gesamte Branche derzeit einen Game of Thrones-Nachfolger sucht bzw. seither große Lust an diesem Genre hat. Und so verwundert es nicht, dass man nicht nur Romane nach Stoffen durchsucht, sondern auch Spiele.Aktuell berichtet der Industrie-Insider Daniel Richtman, dass Netflix derzeit eine Adaption von Bethesdas The Elder Scrolls-Universum vorbereitet. Sonstige Details oder gar eine offizielle Bestätigung liegen hierzu noch nicht vor, es ist aber eben alles andere als ein Geheimnis, dass Netflix derzeit im Spielebereich nach Stoffen sucht.Game Informer schreibt, dass man eine The Elder Scrolls-Serie nicht direkt bestätigen kann, sehr wohl aber wisse, dass gleich fünf Spiele-Adaptionen bei Netflix in Arbeit seien. Ein Vertreter des Streaming-Dienstes sagte dem Spielemagazin, dass dabei ein Projekt sei, dass man bei Game Informer "sehr sehr mögen" werde.Das ist natürlich nur ein vorsichtiger Hinweis für eine The Elder Scrolls-Produktion, die Popularität der Rollenspielreihe und auch deren riesige Welt machen sie aber zu einem heißen Kandidaten für eine TV-Serie. Eine Garantie dafür, dass die Serie auch tatsächlich erscheint, ist eine Vorab-"Arbeit" ohnehin nicht, denn viele Projekte schaffen es nicht einmal bis zu einer Pilotfolge.